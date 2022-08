Max Verstappen troeft Charles Leclerc af in 2e oefensessie op circuit van Spa-Francorchamps

clock 18:42

18 uur 42. Verstappen is de snelste in de regen. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) vlamde in de 2e oefensessie het snelst over het Circuit van Spa-Francorchamps. De WK-leider zette een tijd neer van 1'45"507, hij was daarmee 0"862 sneller dan zijn concurrent Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren) vervolledigde de top 3, Lewis Hamilton (Mercedes) werd 6e. De oefensessies gingen gedeeltelijk gepaard met regenbuien. Het deed terugdenken aan vorig jaar, toen de hemelsluizen tijdens de Grote Prijs helemaal opengingen en er uiteindelijk slechts 3 rondjes achter de safetycar werden afgewerkt. .