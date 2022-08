GP F1 België: Perez is fractie sneller dan Verstappen in 3e oefensessie, kijk om 16 u. naar kwalificaties

clock 14:27 14 uur 27. Perez houdt kopman Verstappen van toptijd in sessie 3. Sergio Perez heeft de beste tijd neergezet in de 3e en laatste oefensessie. In zijn laatste rondje zette de Mexicaan met zijn Red Bull 1'45"047 neer op het circuit van 7,004 km. Daarmee schoof hij 137 duizendsten onder de tijd van zijn Nederlandse teammaat Max Verstappen. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) volgde op 777 duizendsten, de Brit Lando Norris (McLaren) was vierde op 918 duizendsten, de Spanjaard Fernando Alonso (Alpine) maakte de top 5 vol op 1"014. Charles Leclerc had de 7e tijd, achter de Brit Georges Russell. De Mercedes van Lewis Hamilton eindigde op de 12e plaats. . Perez houdt kopman Verstappen van toptijd in sessie 3 Sergio Perez heeft de beste tijd neergezet in de 3e en laatste oefensessie. In zijn laatste rondje zette de Mexicaan met zijn Red Bull 1'45"047 neer op het circuit van 7,004 km. Daarmee schoof hij 137 duizendsten onder de tijd van zijn Nederlandse teammaat Max Verstappen.



De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) volgde op 777 duizendsten, de Brit Lando Norris (McLaren) was vierde op 918 duizendsten, de Spanjaard Fernando Alonso (Alpine) maakte de top 5 vol op 1"014.



Charles Leclerc had de 7e tijd, achter de Brit Georges Russell. De Mercedes van Lewis Hamilton eindigde op de 12e plaats.

clock 14:27 14 uur 27.

clock 11:48 11 uur 48. Kijk naar kwalificaties. Sporza zendt de kwalificaties om 16 uur uit. Vanaf 15.55 uur kan je afstemmen op Canvas of op de livestream hierboven. Sammy Neirynck geeft commentaar. . Kijk naar kwalificaties Sporza zendt de kwalificaties om 16 uur uit. Vanaf 15.55 uur kan je afstemmen op Canvas of op de livestream hierboven. Sammy Neirynck geeft commentaar.

clock 11:04 11 uur 04. Geen extra straf voor Verstappen na proefstart op training. Max Verstappen heeft geen extra straf gekregen voor de Grote Prijs van België. De wereldkampioen in de Formule 1 moest zich na de tweede vrije training verantwoorden voor een mogelijke overtreding van de regels, maar kwam er met een waarschuwing van af. Nadat de training was afgelopen, maakte Verstappen net als George Russell (Mercedes) bij de uitgang van de pitstraat nog een proefstart. Juist op het moment dat de Nederlander van Red Bull gas gaf, kwam een Alpine-coureur voorbij rijden. Volgens stewards leidde dat tot een gevaarlijke situatie. Verstappen staat morgen sowieso al in de achterhoede van de startopstelling. De leider in het WK-klassement gebruikt in België zijn vierde motor van het seizoen, één meer dan is toegestaan. Ook zijn voornaamste titelrivaal Charles Leclerc krijgt een gridstraf, vanwege het wisselen van onder meer de versnellingsbak in zijn Ferrari. Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas en Mick Schumacher worden na de kwalificatie om soortgelijke redenen teruggezet op de startgrid voor de race op Spa-Francorchamps. Verstappen verschijnt vandaag vanaf 13.00 uur op het circuit voor de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grote Prijs van België begint om 16.00 uur. . Geen extra straf voor Verstappen na proefstart op training Max Verstappen heeft geen extra straf gekregen voor de Grote Prijs van België. De wereldkampioen in de Formule 1 moest zich na de tweede vrije training verantwoorden voor een mogelijke overtreding van de regels, maar kwam er met een waarschuwing van af.



Nadat de training was afgelopen, maakte Verstappen net als George Russell (Mercedes) bij de uitgang van de pitstraat nog een proefstart. Juist op het moment dat de Nederlander van Red Bull gas gaf, kwam een Alpine-coureur voorbij rijden. Volgens stewards leidde dat tot een gevaarlijke situatie.



Verstappen staat morgen sowieso al in de achterhoede van de startopstelling. De leider in het WK-klassement gebruikt in België zijn vierde motor van het seizoen, één meer dan is toegestaan.



Ook zijn voornaamste titelrivaal Charles Leclerc krijgt een gridstraf, vanwege het wisselen van onder meer de versnellingsbak in zijn Ferrari. Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas en Mick Schumacher worden na de kwalificatie om soortgelijke redenen teruggezet op de startgrid voor de race op Spa-Francorchamps.



Verstappen verschijnt vandaag vanaf 13.00 uur op het circuit voor de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grote Prijs van België begint om 16.00 uur.

clock 27-08-2022 27-08-2022.

clock 18:47 Verstappen zoefde met zijn bolide. 18 uur 47. Verstappen zoefde met zijn bolide

clock 18:42 18 uur 42. Verstappen is de snelste in de regen. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) vlamde in de 2e oefensessie het snelst over het Circuit van Spa-Francorchamps. De WK-leider zette een tijd neer van 1'45"507, hij was daarmee 0"862 sneller dan zijn concurrent Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren) vervolledigde de top 3, Lewis Hamilton (Mercedes) werd 6e. De oefensessies gingen gedeeltelijk gepaard met regenbuien. Het deed terugdenken aan vorig jaar, toen de hemelsluizen tijdens de Grote Prijs helemaal opengingen en er uiteindelijk slechts 3 rondjes achter de safetycar werden afgewerkt. . Verstappen is de snelste in de regen De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) vlamde in de 2e oefensessie het snelst over het Circuit van Spa-Francorchamps.



De WK-leider zette een tijd neer van 1'45"507, hij was daarmee 0"862 sneller dan zijn concurrent Charles Leclerc (Ferrari). Lando Norris (McLaren) vervolledigde de top 3, Lewis Hamilton (Mercedes) werd 6e.



De oefensessies gingen gedeeltelijk gepaard met regenbuien. Het deed terugdenken aan vorig jaar, toen de hemelsluizen tijdens de Grote Prijs helemaal opengingen en er uiteindelijk slechts 3 rondjes achter de safetycar werden afgewerkt.

clock 18:41 De uitslag van de 2e oefensessie. 18 uur 41. De uitslag van de 2e oefensessie

clock 18:40 18 uur 40. Formule 1 Verstappen en Leclerc starten allebei achteraan in Spa-Francorchamps