Verstappen wint ook 2e sprintrace, met dank aan duellerende Ferrari's

De kwalificaties waren al een gevecht voor een honderdste van een seconde, dus polesitter Max Verstappen was op zijn hoede voor de twee Ferrari's.

Na een extra formatieronde - omdat Fernando Alonso zijn Alpine niet in gang kreeg - kwam de Nederlandse WK-leider goed weg. Ook Leclerc begon uitstekend, maar Verstappen kon zijn rivaal de pas afsnijden.

Ferrari-ploegmaat Carlos Sainz, die vertrouwen tankte met zijn eerste GP-zege op Silverstone, wou nog eens tonen dat hij geen vrede neemt met de status van nummer 2 van de ploeg. Hij ging meteen aandringen bij Leclerc.

Het verbeten duel tussen de twee Ferrari's gaf Verstappen vrije baan naar de zege in de sprintrace en de bijbehorende 8 WK-punten. Sainz moest zijn hoofd na een remfout toch buigen voor Leclerc. De twee Ferrari's beginnen morgen vanop plek 2 en 3.

In de achterhoede verzorgden Sergio Perez en Lewis Hamilton vooral de show. Perez, die naar de 12e plek was teruggezet voor het overschrijden van de track limits tijdens de kwalificaties, reed een puike inhaalrace. De Mexicaan maakte 8 plaatsen goed en start morgen op plek 5, achter George Russell.

Ook Hamilton had een gelijkaardig scenario in zijn achterhoofd, maar de zevenvoudige wereldkampioen werd bij de start aangetikt door Gasly. De Brit zat vervolgens met zijn Mercedes lange tijd vast achter Mick Schumacher, die lang zijn positie kon verdedigen in het DRS-treintje. Uiteindelijk moest de Duitser toch plooien en zijn WK-punt voor de 8e plek afgeven.