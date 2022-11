Voor het WK voetbal begint sluiten we eerst een ander kampioenschap af. Vanmiddag racen de Formule 1-coureurs een laatste keer. Inzet in Abu Dhabi: de vicewereldtitel. Gaat die naar Sergio Pérez (Red Bull) of naar Charles Leclerc (Ferrari)? Volg de grand prix van Abu Dhabi live.