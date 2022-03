Volg de GP van Bahrein straks vanaf 16 u: Leclerc is polesitter voor Verstappen

12:16 12 uur 16. Formule 1 De toon is gezet: Leclerc troeft Verstappen af voor polepositie in Bahrein

Red Bull en Ferrari klaar voor kwalificaties. Ook de derde vrije oefensessie in Bahrein levert hetzelfde beeld op: Red Bull en Ferrari zijn klaar voor de start van het nieuwe F1-seizoen. Opnieuw is Max Verstappen de snelste, gevolgd door Charles Leclerc en zijn ploegmaat Sergio Perez. Mercedes sluipt geruisloos richting de top. George Russell klokte de 4e tijd, Lewis Hamilton moet nog "slechts" een halve seconde prijsgeven op de Nederlander. Is Mercedes straks toch op de afspraak voor de kwalificaties?

Opnieuw is Max Verstappen de snelste, gevolgd door Charles Leclerc en zijn ploegmaat Sergio Perez.

Mercedes sluipt geruisloos richting de top. George Russell klokte de 4e tijd, Lewis Hamilton moet nog "slechts" een halve seconde prijsgeven op de Nederlander.

Is Mercedes straks toch op de afspraak voor de kwalificaties?

Boete van 50.000 euro voor Hamilton. Lewis Hamilton heeft van de Internationale Autosportfederatie (FIA) een boete van 50.000 euro opgelegd gekregen. De voormalig wereldkampioen in de Formule 1 verscheen na afloop van het vorige seizoen niet op een groot gala in Parijs, hetgeen hij wel verplicht was. De Brit was uitermate teleurgesteld over de manier waarop hij destijds zijn wereldtitel verspeelde aan de Nederlander Max Verstappen. Hamilton en de FIA hebben afgesproken dat het geld van de boete wordt besteed aan een goed doel.

De voormalig wereldkampioen in de Formule 1 verscheen na afloop van het vorige seizoen niet op een groot gala in Parijs, hetgeen hij wel verplicht was. De Brit was uitermate teleurgesteld over de manier waarop hij destijds zijn wereldtitel verspeelde aan de Nederlander Max Verstappen.

Hamilton en de FIA hebben afgesproken dat het geld van de boete wordt besteed aan een goed doel.

Verstappen zet voorlopig de toon, ook Ferrari in orde. In Bahrein zijn vandaag de eerste vrije oefensessies afgewerkt. De snelste tijden waren voor Pierre Gasly (1'34"193) en wereldkampioen Max Verstappen (1'31"936). Lewis Hamilton lijkt niet te liegen als hij zegt dat de Mercedes nog niet snel genoeg is om mee te doen voor de zege in Bahrein. De ervaren Brit werd pas 9e in de tweede oefensessie op meer dan 1,2 seconden van zijn rivaal Verstappen. De Ferrari's hebben wel een goede dag achter de rug. Leclerc en Sainz werden telkens tweede en derde in hun rode bolide.

Lewis Hamilton lijkt niet te liegen als hij zegt dat de Mercedes nog niet snel genoeg is om mee te doen voor de zege in Bahrein. De ervaren Brit werd pas 9e in de tweede oefensessie op meer dan 1,2 seconden van zijn rivaal Verstappen.

De Ferrari's hebben wel een goede dag achter de rug. Leclerc en Sainz werden telkens tweede en derde in hun rode bolide.

