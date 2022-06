Vierde poging wel raak? Charles Leclerc wil in Bakoe weer proeven van zege na resem poleposities

10 uur 37. Leclerc: 6e pole, 3e overwinning? In de 8e race van het seizoen, parkeert Charles Leclerc zijn Ferrari al voor de 6e keer op de eerste plek op de startgrid. Goed voor de 4e pole op rij. Die poleposities omzetten in overwinningen, lijkt de Monegask moeilijker te vinden. Hij boekte zeges in Bahrein en Australië, die laatste dateert van 10 april. Volgt vandaag - eindelijk - nummer 3? .

10 uur 29. Ferrari vs Red Bull: Ronde 8. Ferrari en Red Bull rijden in het begin van de huidige jaargang op een hoger niveau dan de rest. Charles Leclerc kaapt in Bakoe opnieuw de polepositie weg. Sergio Perez blijft voor ploegmaat Max Verstappen en Carlos Sainz vervolledigd de eerste startlijnen. De rest? Die volgde in de kwalificaties op +1"353, een tijd die George Russell klokte gisteren. De Brit is the best of the rest in zijn Mercedes en moet hopen dat de ongenaakbare teams vandaag fouten maken. .