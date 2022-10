Max Verstappen rijdt Michael Schumacher van de tabellen na sterk staaltje in Mexico

Max Verstappen (Red Bull) heeft zijn 14e zege van het seizoen geboekt, een record in de Formule 1. De wereldkampioen leidde van start tot finish in Mexico na een knap staaltje bandenmanagement. Lewis Hamilton beet in het zand. De Mercedes-rijder heeft nog 2 races om de 0 weg te vegen. Sergio Pérez finishte als 3e voor eigen publiek.