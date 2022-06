Max Verstappen doet gouden zaak in Azerbeidzjzan na uitvallen van Charles Leclerc

Even leek het dat Sergio Perez zijn tweede zege op rij kon en mocht boeken, maar dat was buiten Max Verstappen gerekend. Hij raasde zijn ploeggenoot voorbij op weg naar winst. Iets wat de Mexicaan bijbleef na de race.

"Helaas was er bij de virtual safety car miscommunicatie en waren we te laat met de pitstop", zegt Perez bedenkelijk. "Bij de herstart was ik veel trager op de harde band dan Max Verstappen op zijn mediums."

De Mexicaan voelt zijn 2e plek aan als een gemiste kans, maar neemt het team niets kwalijk. "Uiteindelijk was het wel de juiste beslissing van het team, want we pakken plek 1 en 2."