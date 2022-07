LIVE: Verstappen raakt Leclerc voorlopig niet voorbij in GP van Frankrijk

clock 15:27 15 uur 27. Charles Leclerc had het even moeilijk, maar is de kloof op Max Verstappen nu toch aan vergroten. Het gaat op dit moment om 1"711 en dat is veel in vergelijking met het begin van de race. . Charles Leclerc had het even moeilijk, maar is de kloof op Max Verstappen nu toch aan vergroten. Het gaat op dit moment om 1"711 en dat is veel in vergelijking met het begin van de race.

clock 15:24 15 uur 24.

clock 15:21 15 uur 21. Status quo momenteel voorin. Magnussen is na een hele vroege pitstop weer weggezakt naar plek 18. Verder in de top 5 vinden we Hamilton, Perez en Russell. . Status quo momenteel voorin. Magnussen is na een hele vroege pitstop weer weggezakt naar plek 18. Verder in de top 5 vinden we Hamilton, Perez en Russell.

clock 15:20 15 uur 20.

clock 15:17 15 uur 17. Hamilton voor het podium. In zijn 300e F1-race zal Lewis Hamilton maar wat graag op het podium staan. Concurreren met Leclerc en Verstappen zit er echt niet in, de Brit volgt nu al op meer dan 5 seconden. Hij houdt Sergio Perez voorlopig wel vlot achter zich. . Hamilton voor het podium In zijn 300e F1-race zal Lewis Hamilton maar wat graag op het podium staan. Concurreren met Leclerc en Verstappen zit er echt niet in, de Brit volgt nu al op meer dan 5 seconden. Hij houdt Sergio Perez voorlopig wel vlot achter zich.

clock 15:14 15 uur 14. Gretige Max. Verstappen gaat DRS'en en valt Leclerc een eerste keer vol aan, maar de Monegask slaat af. Dit is meteen een belangrijk moment in de race. . Gretige Max Verstappen gaat DRS'en en valt Leclerc een eerste keer vol aan, maar de Monegask slaat af. Dit is meteen een belangrijk moment in de race.

clock 15:12 15 uur 12. Le Castellet is wel een garantie voor een overwinning voor de polesitter. Momenteel houdt Leclerc zijn voorsprong van een halve seconde op Verstappen. Het verschil blijft vrij gelijk. . Le Castellet is wel een garantie voor een overwinning voor de polesitter. Momenteel houdt Leclerc zijn voorsprong van een halve seconde op Verstappen. Het verschil blijft vrij gelijk.

clock 15:11 Bekend volk in Le Castellet! . 15 uur 11. Bekend volk in Le Castellet!

clock 15:10 15 uur 10. Straf voor Ocon. Ocon zal bij de volgende pitstop 5 seconden moeten wachten na zijn incident met Tsunoda. . Straf voor Ocon Ocon zal bij de volgende pitstop 5 seconden moeten wachten na zijn incident met Tsunoda.

clock 15:08 15 uur 08. Verstappen vlamt door de 3e ronde en gaat op zoek naar Leclerc. Ook de start van Magnussen (Haas) valt op, hij zit al meteen in 12e positie en maakt jacht op Vettel. . Verstappen vlamt door de 3e ronde en gaat op zoek naar Leclerc. Ook de start van Magnussen (Haas) valt op, hij zit al meteen in 12e positie en maakt jacht op Vettel.

clock 15:07 15 uur 07.

clock 15:05 15 uur 05. Het was Ocon die Tsunoda aantikte. Het is niet duidelijk of de thuisrijder hiervoor bestraft zal worden. Het is voor discussie vatbaar. De wedstrijdleiding kondigt aan dat het genoteerd is. . Het was Ocon die Tsunoda aantikte. Het is niet duidelijk of de thuisrijder hiervoor bestraft zal worden. Het is voor discussie vatbaar. De wedstrijdleiding kondigt aan dat het genoteerd is.

clock 15:05 15 uur 05. Meteen gele vlag. We waren wat voorbarig. Tsunoda - als 8e vertrokken - wordt aangetikt en zit plots in laatste positie. Zonde, want de Japanner deed het prima in de kwalificaties. Dat wordt achtervolgen. . Meteen gele vlag We waren wat voorbarig. Tsunoda - als 8e vertrokken - wordt aangetikt en zit plots in laatste positie. Zonde, want de Japanner deed het prima in de kwalificaties. Dat wordt achtervolgen.

clock 15:02 15 uur 02.

clock 15:01 15 uur 01. Geen zachte banden uiteraard op dit circuit. De meesten kiezen voor een medium-model, Sainz wil snel plaatsjes winnen en start met harde banden. De start is feilloos verlopen. . Geen zachte banden uiteraard op dit circuit. De meesten kiezen voor een medium-model, Sainz wil snel plaatsjes winnen en start met harde banden. De start is feilloos verlopen.

clock 15:01 15 uur 01.

clock 15:00 15 uur . Start! . Klokslag 15 uur en de GP van Frankrijk trekt zich op gang. En dat ook nog eens zonder incidenten. . Start! Klokslag 15 uur en de GP van Frankrijk trekt zich op gang. En dat ook nog eens zonder incidenten.

clock 14:58 14 uur 58. De laatste supporters nemen nog snel een plaatsje in op de tribune. Nog enkele minuten tot de start. . De laatste supporters nemen nog snel een plaatsje in op de tribune. Nog enkele minuten tot de start.

clock 14:55 14 uur 55. Laatste keer Paul Ricard? . De GP van Frankrijk in Le Castellet staat volgend seizoen niet meer op het programma. Na vandaag loopt het contract namelijk af en de kans is groot dat de Formule 1 hier niet snel meer zal neerstrijken. Nog een laatste keer genieten dus! . Laatste keer Paul Ricard? De GP van Frankrijk in Le Castellet staat volgend seizoen niet meer op het programma. Na vandaag loopt het contract namelijk af en de kans is groot dat de Formule 1 hier niet snel meer zal neerstrijken. Nog een laatste keer genieten dus!