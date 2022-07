LIVE: Russell wordt opgejaagd door Leclerc, Verstappen rukt op naar plek 4

Het duel is begonnen. Leclerc sluipt naar de zilverpijl van Mercedes en neemt die onder vuur. George Russell verdedigt goed aan de binnenkant.

Een heerlijke inhaalactie van Daniel Ricciardo. Ocon komt ongelukkig uit de pits en hindert zijn ploeggenoot Alonso. Ricciardo plaatst zijn McLaren opportunistisch op en over de Alpines.

Charles Leclerc blijft na zijn pitstop in de buurt van George Russell. Na een rondje banden opwarmen, maakt de Monegask zich op om de Mercedes aan te vallen.

Lewis Hamilton verliest zijn stek aan Max Verstappen na zijn bandenwissel. De Nederlander zette na zijn out lap de snelste rondetijd neer.

Een ronde later komt Sainz binnen. Na een matige pitstop blijft hij achter de Brit. Leclerc duwt ondertussen door.

Bij McLaren hebben ze de boodschap begrepen: met de banden van Lando Norris is niets meer aan te vangen. Na nog geen 15 ronden wisselt hij de zachte voor een mediumband. Norris komt als 16e op de piste.

Norris raakt nog een positie kwijt een Sergio Perez en rijdt rond op de 7e stek. Ondertussen vloekt Verstappen via de radio dat hij opnieuw kracht verliest.

Lando Norris houdt het hoofd niet koel met Hamilton en Verstappen in zijn zog. De Mercedes en Red Bull knallen voorbij de oranje wagen van de jonge Brit, die nauwelijks verdedigt.

