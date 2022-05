LIVE: Rode vlag! GP van Monaco gaat (voorlopig) niet van start door hevige regenval

15 uur 37. BEKIJK: Regenval gooit roet in het eten. Het zwembad in Monaco werd wat uitgebreid, een draadje: .

15 uur 20. Rode vlag! Het blijft regenen in Monaco. Alle bolides worden een halt toegeroepen. Dreigt de GP van Monaco in het water te vallen? .

14 uur 56. Start om 15 uur valt in het water. De hemelsluizen staan open boven het casino van Monte Carlo. De teams krijgen de kans om zich nog aan te passen aan de veranderende weersomstandigheden. Zo wordt de start van de race (even) uitgesteld. .

Nog een extra moeilijkheid: er wordt 80% kans op regen voorspeld. Op een circuit waar er weinig marge is voor fouten, boezemt dat de rijders toch wat extra angst in.

14 uur 36. Leclerc op de pole. Op het circuit van Monaco klokte Leclerc gisteren de toptijd in de kwalificaties met 1'11'376. Het is voor de 24-jarige Monegask de veertiende pole uit zijn loopbaan en de vijfde van dit seizoen. Zijn Spaanse ploegmaat Carlos Sainz (+0"225) eindigde als tweede, voor de Mexicaan Sergio Pérez (Red Bull, +0"253) en diens ploegmaat, de wereldkampioen Max Verstappen (+0"290), die als vierde klokte. De Brit Lewis Hamilton kon de grote favorieten opnieuw niet bedreigen en eindigde in zijn Mercedes als achtste (+1"184). Het slot van de kwalificaties verliep niet vlekkeloos. De kwalificatiesessie kwam voortijdig ten einde toen Pérez met nog 30 seconden te gaan in de Q3 uitviel. Sainz, die vlak achter hem reed, kon de aanrijding niet meer ontwijken. .