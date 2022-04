LIVE: Regen in Imola: krijgen we een nieuw duel tussen WK-tenoren Leclerc en Verstappen?

15:15 15 uur 15. Wie zich afvraagt hoe Hamilton het doet in de buik van de wedstrijd: de Brit rijdt rond op de 11e plek. . Wie zich afvraagt hoe Hamilton het doet in de buik van de wedstrijd: de Brit rijdt rond op de 11e plek.

15:12 15 uur 12. Groene vlag! We racen weer. Verstappen heeft vooraan alle tijd en ruimte om het comfortabel te bekijken. Leclerc probeert te bewegen, maar Norris zit nog tussen de WK-leider en de twee Red Bulls. . Groene vlag! We racen weer. Verstappen heeft vooraan alle tijd en ruimte om het comfortabel te bekijken. Leclerc probeert te bewegen, maar Norris zit nog tussen de WK-leider en de twee Red Bulls.

15:10 15 uur 10. Het uitvallen van Sainz heeft voor Ferrari meteen ook duidelijkheid geschept: de Spanjaard ligt uit de WK-race en zal tweede man zijn in zijn team. Ondertussen druipt hij teleurgesteld af. Het is nog even wachten op de groene vlag. . Het uitvallen van Sainz heeft voor Ferrari meteen ook duidelijkheid geschept: de Spanjaard ligt uit de WK-race en zal tweede man zijn in zijn team. Ondertussen druipt hij teleurgesteld af. Het is nog even wachten op de groene vlag.

15:04 15 uur 04. Safety car. Door de crash van Sainz en Ricciardo is de wedstrijd na een half minuutje al geneutraliseerd. In de herhaling zien we dat Ricciardo de Ferrari van Sainz niet meer kon ontwijken, na een afgesneden bocht. Pech voor beide piloten, niemand treft hier veel schuld. . Safety car Door de crash van Sainz en Ricciardo is de wedstrijd na een half minuutje al geneutraliseerd. In de herhaling zien we dat Ricciardo de Ferrari van Sainz niet meer kon ontwijken, na een afgesneden bocht. Pech voor beide piloten, niemand treft hier veel schuld.

15:03 15 uur 03. De lichten gaan uit! De twee Red Bulls vliegen weg! Leclerc is slecht weg en zakt terug naar plek 4. In de eerste bocht volgt nog meer pech voor Ferrari van Sainz gaat van de baan samen met Ricciardo. Chaos bij de start! . De lichten gaan uit! De twee Red Bulls vliegen weg! Leclerc is slecht weg en zakt terug naar plek 4. In de eerste bocht volgt nog meer pech voor Ferrari van Sainz gaat van de baan samen met Ricciardo. Chaos bij de start!

15:01 15 uur 01. Formatieronde. De motoren brullen! De 20 rijders trekken hun bolide in gang voor de formatieronde. Zo dadelijk kan het (regen)spektakel gaan beginnen. Ook dit nog: ondertussen heeft de lokale weerman aangekondigd dat het wellicht binnen een halfuurtje opnieuw zal gaan regenen... . Formatieronde De motoren brullen! De 20 rijders trekken hun bolide in gang voor de formatieronde. Zo dadelijk kan het (regen)spektakel gaan beginnen. Ook dit nog: ondertussen heeft de lokale weerman aangekondigd dat het wellicht binnen een halfuurtje opnieuw zal gaan regenen...

14:58 14 uur 58. Het hele pak is unaniem over de bandenkeuze: iedereen start op de intermediates, banden tussen de regenbanden en de slicks in. In deze natte omstandigheden zal de bandenkeuze straks wellicht een cruciale rol gaan spelen. . Het hele pak is unaniem over de bandenkeuze: iedereen start op de intermediates, banden tussen de regenbanden en de slicks in. In deze natte omstandigheden zal de bandenkeuze straks wellicht een cruciale rol gaan spelen.

14:55 14 uur 55. In deze volgorde gaan ze zo dadelijk van start: 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Charles Leclerc (Ferrari) 3. Sergio Pérez (Red Bull) 4. Carlos Sainz (Ferrari) 5. Lando Norris (McLaren) 6. Daniel Ricciardo (McLaren) . In deze volgorde gaan ze zo dadelijk van start: 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Charles Leclerc (Ferrari) 3. Sergio Pérez (Red Bull) 4. Carlos Sainz (Ferrari) 5. Lando Norris (McLaren) 6. Daniel Ricciardo (McLaren)

14:48 14 uur 48. Kan Hamilton de schade nog beperken? De sprintrace van zaterdag werd opnieuw een ferme desillusie voor Lewis Hamilton. De Brit reed anoniem rond en werd 14e, zijn achterstand op WK-leider Leclerc bedraagt al 50 punten. Voor een 8e wereldtitel lijkt het dit jaar over en out, maar kan hij de schade toch nog beperken? . Kan Hamilton de schade nog beperken? De sprintrace van zaterdag werd opnieuw een ferme desillusie voor Lewis Hamilton. De Brit reed anoniem rond en werd 14e, zijn achterstand op WK-leider Leclerc bedraagt al 50 punten. Voor een 8e wereldtitel lijkt het dit jaar over en out, maar kan hij de schade toch nog beperken?

14:44 14 uur 44. De theorie zegt ons dat we niet snel genoeg zijn, maar racen kan onvoorspelbaar zijn. We willen vandaag vooral bijleren over onze wagen. Mercedes-baas Toto Wolff. De theorie zegt ons dat we niet snel genoeg zijn, maar racen kan onvoorspelbaar zijn. We willen vandaag vooral bijleren over onze wagen. Mercedes-baas Toto Wolff

14:40 14 uur 40. Wat leerden we uit de sprintrace? Max Verstappen tankte zaterdag vertrouwen (en 8 WK-punten) door de sprintrace in Imola naar zijn hand te zetten. De Nederlander kwam terug uit een schijnbaar geslagen situatie en remonteerde Leclerc nog, mede dankzij zijn uitstekend gebruik van de DRS-zones. Charles Leclerc bewees dan weer opnieuw de stabiliteit bij Ferrari, net als ploegmaat Sainz (4e). Voor de ogen van duizenden tifosi zullen de twee rode wagens zich ongetwijfeld willen bewijzen. . Wat leerden we uit de sprintrace? Max Verstappen tankte zaterdag vertrouwen (en 8 WK-punten) door de sprintrace in Imola naar zijn hand te zetten. De Nederlander kwam terug uit een schijnbaar geslagen situatie en remonteerde Leclerc nog, mede dankzij zijn uitstekend gebruik van de DRS-zones. Charles Leclerc bewees dan weer opnieuw de stabiliteit bij Ferrari, net als ploegmaat Sainz (4e). Voor de ogen van duizenden tifosi zullen de twee rode wagens zich ongetwijfeld willen bewijzen.

