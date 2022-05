LIVE: Opnieuw een rode vlag in Monaco na zware crash van Mick Schumacher

Charles Leclerc stapt ziedend uit zijn wagen en stormt naar zijn team. De ingenieurs van team Ferrari steken beter maar even oordopjes in.

Er zwaait een rode vlag over Monaco. Iedereen moet de pitlane in. Zo krijgen de teams een gratis bandenwissel om de rest van de race voort te zetten.

Mick Schumacher verliest de controle over de achterkant van zijn auto en vliegt de vangrail in. Zijn auto wordt zowaar gevierendeeld, maar Schumacher zelf lijkt in orde. Haas ontvangt zo wel zijn tweede rijder in de pitlane. Opnieuw geen punten.

Wat doet Ferrari nu? Leclerc komt nog eens binnen in de pit en moet zowaar wachten op zijn ploegmakker Sainz, die daar nog geparkeerd staat. Leclerc valt zo terug naar de 5e plaats. De Monegask vloekt zijn radio in de vernieling.

Charles Leclerc en Max Verstappen rijden samen de pit in voor een bandenwissel. Hun luitenanten Sainz en Perez vechten een duel uit in de voorhoede.

Het mooiste duel speelt zich in de achterhoede af. Na een steekspelletje slaagt Pierre Gasly erin om de Alfa Romeo van Zhou Guanyou voorbij te snellen naar de 13e plaats. Niet veel later vliegt de Fransman ook voorbij Daniel Ricciardo.

Onwaarschijnlijk. Latifi en Stroll tikken al even het decor aan. Beide rijders moeten de pit in. De rest van het pak bolt nog rustig achter de safety-car aan.

clock 15:57

START. Lights off and away we go! De GP van Monaco gaat dan toch van start. Achter de safety-car weliswaar.