LIVE: Max Verstappen op recordjacht in Mexico

clock 20:57 20 uur 57.

clock 20:56 20 uur 56.

clock 20:49 20 uur 49. de vloek van de pole in Mexico-Stad. Max Verstappen begint helemaal vooraan aan de racen, maar dat is geen garantie op succes in Mexico-Stad. Vettel, Ricciardo, Leclerc en Bottas gingen hem de voorbije jaren voor. Niemand heeft de pole kunnen omzetten in een overwinning. Maakt Verstappen komaf met de vloek? . de vloek van de pole in Mexico-Stad Max Verstappen begint helemaal vooraan aan de racen, maar dat is geen garantie op succes in Mexico-Stad. Vettel, Ricciardo, Leclerc en Bottas gingen hem de voorbije jaren voor. Niemand heeft de pole kunnen omzetten in een overwinning.

Maakt Verstappen komaf met de vloek?

clock 20:47 Leuk weetje: over 4 jaar staat Carlos Sainz jr. op de pole:. 20 uur 47. Leuk weetje: over 4 jaar staat Carlos Sainz jr. op de pole:

clock 20:44 20 uur 44. Het antwoord: Interlagos in Brazilië is het op een na hoogste circuit in het Formule 1-kampioenschap. Het verschil met Mexico is wel groot. Interlagos ligt 765 boven de zee, Mexico-Stad 2.238 meter. . Het antwoord: Interlagos in Brazilië is het op een na hoogste circuit in het Formule 1-kampioenschap. Het verschil met Mexico is wel groot. Interlagos ligt 765 boven de zee, Mexico-Stad 2.238 meter.

clock 20:39 20 uur 39. Quizvraag: Mexico-Stad heeft het hoogst gelegen Formule 1-circuit. Welke omloop volgt? U krijgt 5 minuten. . Quizvraag: Mexico-Stad heeft het hoogst gelegen Formule 1-circuit. Welke omloop volgt?

U krijgt 5 minuten.

clock 20:31 20 uur 31. 2.286 meter boven de zeespiegel. We racen vanavond op hoogte. Het Formule 1-circuit van Mexico-Stad ligt 2.286 meter boven de zeespiegel. De ijle lucht vormt een grote uitdaging voor een racemotor. De Mercedes lijkt alvast goed te gedijen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Gisteren snelden Russell en Hamilton naar plaats 2 en 3 in de kwalificaties. Max Verstappen: "Ze hebben een goede auto, maar ik heb vertrouwen in mijn eigen materiaal." . 2.286 meter boven de zeespiegel We racen vanavond op hoogte. Het Formule 1-circuit van Mexico-Stad ligt 2.286 meter boven de zeespiegel. De ijle lucht vormt een grote uitdaging voor een racemotor.

De Mercedes lijkt alvast goed te gedijen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Gisteren snelden Russell en Hamilton naar plaats 2 en 3 in de kwalificaties.

Max Verstappen: "Ze hebben een goede auto, maar ik heb vertrouwen in mijn eigen materiaal."

clock 20:30 20 uur 30. Mercedes heeft een goede auto, maar ik heb vertrouwen in mijn eigen materiaal. Max Verstappen. Mercedes heeft een goede auto, maar ik heb vertrouwen in mijn eigen materiaal. Max Verstappen

clock 20:27 20 uur 27. Het Formule 1-circuit van Mexico-Stad.

clock 20:26 20 uur 26. Krijgt Verstappen een koekje van eigen deeg bij de start? Vorig jaar won Max Verstappen de grand prix in Mexico na een wervelende start. De Nederlander vertrok vanaf plaats 3, met de 2 Mercedessen als mikpunt. Met de specialiteit van het huis - hij remde ze uit - trok Verstappen het laken naar zich toe. Dit jaar begint de Red Bull-kopman vanaf de pole, met de 2 Mercedessen achter hem. Krijgt hij een koekje van eigen deeg? . Krijgt Verstappen een koekje van eigen deeg bij de start? Vorig jaar won Max Verstappen de grand prix in Mexico na een wervelende start. De Nederlander vertrok vanaf plaats 3, met de 2 Mercedessen als mikpunt. Met de specialiteit van het huis - hij remde ze uit - trok Verstappen het laken naar zich toe.

Dit jaar begint de Red Bull-kopman vanaf de pole, met de 2 Mercedessen achter hem. Krijgt hij een koekje van eigen deeg?

clock 20:22 20 uur 22. 100e race Charles Leclerc. Nieuwe mijlpaal in de carrière van Ferrari-rijder Charles Leclerc (25): hij rijdt vandaag zijn 100e Grote Prijs in de Formule 1. De kans dat hij die wint, is eerder klein. De Monegask vertrekt pas vanaf de 7e plaats. . 100e race Charles Leclerc Nieuwe mijlpaal in de carrière van Ferrari-rijder Charles Leclerc (25): hij rijdt vandaag zijn 100e Grote Prijs in de Formule 1.

De kans dat hij die wint, is eerder klein. De Monegask vertrekt pas vanaf de 7e plaats.

clock 20:21 20 uur 21.

clock 19:43 19 uur 43. Waar kijken we naar uit in Mexico? Kan Max Verstappen zijn 14e zege van het seizoen behalen? Dan wordt hij de rijder met de meeste GP-zeges in 1 jaar. Kan Sergio Perez het thuispubliek eindelijk de zege geven waar het al zo lang op wacht? Kan Mercedes zijn eerste overwinning van 2022 boeken? Wie komt als winnaar uit de dragrace richting de eerste bocht? ... . Waar kijken we naar uit in Mexico? Kan Max Verstappen zijn 14e zege van het seizoen behalen? Dan wordt hij de rijder met de meeste GP-zeges in 1 jaar. Kan Sergio Perez het thuispubliek eindelijk de zege geven waar het al zo lang op wacht? Kan Mercedes zijn eerste overwinning van 2022 boeken? Wie komt als winnaar uit de dragrace richting de eerste bocht? ...

clock 19:42 Sergio Pérez is de grote held in Mexico:. 19 uur 42. Sergio Pérez is de grote held in Mexico:

clock 19:41 19 uur 41.