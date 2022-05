LIVE: Leclerc moet opgeven in GP van Spanje, George Russell laat Mercedes weer dromen

In de achterhoede charmeert Fernando Alonso de thuisfans. In zijn Alpine eet hij zijn tegenstanders een voor een op. De Spanjaard vertrok achteraan de startgrid, maar rijdt nu rond op de 11e plek.

15 uur 48. Alonso animeert de Spaanse tribunes. In de achterhoede charmeert Fernando Alonso de thuisfans. In zijn Alpine eet hij zijn tegenstanders een voor een op. De Spanjaard vertrok achteraan de startgrid, maar rijdt nu rond op de 11e plek. .

15 uur 42. Einde verhaal voor Leclerc! En opeens rijden Russell en Verstappen voor de overwinning in de GP van Spanje. Charles Leclerc rijdt opeens stapvoets over het parcours. De Monegask moet zijn Ferrari in de garage parkeren. Einde race. .