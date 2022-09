LIVE GP F1 van Monza: Charles Leclerc op pole, Max Verstappen moet jagen

Het is een aanvangsfase zonder brokken of grote incidenten. Links en rechts zijn er al wat knuffels geweest, maar het zijn beleefde begroetingen.

15 uur 06. Het is een aanvangsfase zonder brokken of grote incidenten. Links en rechts zijn er al wat knuffels geweest, maar het zijn beleefde begroetingen. George Russell deed wel zijn beklag over die eerste chicane, maar de Brit nam zelf te veel risico's. .

15 uur 03. Charles Leclerc bewaart zijn koppositie. George Russell moet even in de remmen en snijdt de chicane af, maar laat de Monegask passeren. .

15 uur 03. Start! De deuren van de Temple of Speed zijn geopend. Krijgen we een vlekkeloze sprint richting de eerste Variante? .

14 uur 42. Over naar de Autodromo Nazionale Monza, waar de thermometer 27 graden aangeeft. Vorig jaar reden Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar van de baan, Daniel Ricciardo was de verrassende winnaar. .

10 uur 41. Janboel door de vele gridstraffen. De kwalificaties van gisteren zeggen niet alles, want bijna de helft van de rijders laat dit weekend sleutelen aan zijn wagen, met talloze gridstraffen tot gevolg. Het veroorzaakte gisteren heel wat chaos in Monza, want na de kwalificaties was eigenlijk alleen polesitter Charles Leclerc zeker van zijn stekje in de race die om 15 u van start gaat. Het rekensommetje van Max Verstappen (P7) bleek te kloppen, onder meer Fernando Alonso en Daniel Ricciardo hadden zich misrekend en Lewis Hamilton (P19) vliegt terug naar de laatste rij. .