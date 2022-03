LIVE GP F1 van Bahrein: Leclerc slaat eerste pogingen van Verstappen af

Mercedes speelt geen rol van betekenis, tenzij het kot hier nog op stelten zou staan. Hamilton op P5, Russell op P6. Dat is voorlopig wat ze waard zijn. Ferrari en Red Bull zijn duidelijk sneller, al valt ook het onderscheid binnen die teams op.

16 uur 38. Mercedes speelt geen rol van betekenis, tenzij het kot hier nog op stelten zou staan. Hamilton op P5, Russell op P6. Dat is voorlopig wat ze waard zijn. Ferrari en Red Bull zijn duidelijk sneller, al valt ook het onderscheid binnen die teams op. .

16 uur 36. Leclerc heeft de aanvalsgolven van Verstappen kunnen neutraliseren. De Nederlander moet nu even temporiseren. Wanneer volgt een nieuwe serie? Opvallend: ze kleurden allebei netjes binnen de lijntjes. .

16 uur 33. Na de finish kiest Verstappen richting de eerste bocht altijd voor een erg laat remmoment om Leclerc zo van zijn troon te stoten. Dat lukt ook een derde keer, al was het nu wel te gewaagd en te geforceerd. Leclerc heeft geen DRS nodig om weer voorbij de Nederlander te poefen. .

16 uur 33. Het is nu al enkele ronden een bikkelharde strijd. Sammy Neyrinck (Radio 1).

16 uur 32. Zelfs in het allerkleinste gat duikt hij: Verstappen remt Leclerc weer naar buiten, maar opnieuw draaien ze de rollen om. Dit is een gevecht om duimen en vingers bij af te likken. .

16 uur 30. Verstappen even op 1. Bij het aansnijden van de 17e ronde gaat Verstappen brutaal voorbij Leclerc, maar na een DRS-moment neemt Ferrari de koppositie weer over. "Niet met mij", zegt Leclerc. Het wordt boeiend! .

16 uur 28. Terwijl Lewis Hamilton aangeeft dat het wel "een erg vroege pitstop" was, wordt ook Charles Leclerc naar binnen geroepen. De top 3 - Leclerc, Verstappen, Sainz - kiest voor dezelfde strategie, Perez gaat voor een splitstrategie bij Red Bull. .

16 uur 25. De topteams komen voorlopig niet echt in elkaars buurt. . Sammy Neyrinck (Radio 1).

16 uur 22. Het rubber van Hamilton is nog niet warm genoeg. Hij verliest ei zo na de controle en probeert zijn banden nu op temperatuur te krijgen. .

16 uur 21. Hamilton in de pits. Verstappen klaagt over een gebrek aan grip. Dat valt al bij al nog mee, maar Leclerc wint inderdaad elke ronde een brokje. Intussen duikt Hamilton als eerste de pits in. .