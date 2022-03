LIVE GP F1 van Bahrein: Komt er door de safety car nog een slotoffensief van Max Verstappen?

5 wagens mogen zich ontdubbelen. We bereiden ons voor op een spetterend slot, hopelijk met niet zo veel controverse als in Abu Dhabi.

We gaan naar de laatste 10 ronden achter de safety car en dus niet de virtuele versie. Zo worden de verschillen geneutraliseerd, maar Leclerc en Verstappen staan nu allebei op de softs. En ook vanuit de achtergrond kan er nog iemand opduiken...

We krijgen bovendien een virtual safety car. Neemt Leclerc het zekere voor het onzekere en brengt hij een bezoekje aan de pitstraat?

We noteren toch een opgave: de wagen van Gasly vat vuur.

De communicatie is niet meteen duidelijk, maar Verstappen lijkt met technische problemen te kampen. Ook Sainz gaat voor een driestopper. En ook Hamilton is niet weg te slaan uit de pits. Wat een vreemde omwentelingen plots.

17:14

17 uur 14. Voor wie het gemist heeft, een korte samenvatting. Polesitter Charles Leclerc hield Max Verstappen bij de start af, maar moest voluit verdedigen na een eerste bandenwissel na een derde van de race. Tot 3 keer toe koos Verstappen bij Turn One voor een laat remmoment, maar Leclerc kon telkens corrigeren. Na een tweede passage in de pits kwam er geen nieuwe reeks. Verstappen baalde, want de Nederlander ging niet akkoord met strategie om bij zijn out-lap zijn banden niet te veel te belasten. Komt er nog een kans? .