LIVE GP F1 Canada: Sergio Perez valt snel uit, Verstappen gokt met vroege pitstop

20 uur 25. Leclerc verliest tijd. Charles Leclerc kijkt toe hoe voor hem Albon en Bottas bikkelen voor de tiende plaats. De Ferrari-rijder is hier kostbare tijd aan het verliezen. .

20 uur 20. Carlos Sainz ligt op kop. Als hij die positie vasthoudt tot aan de finish, dan wint hij voor de eerste keer in zijn carrière een GP. .

20 uur 17. Groen licht. De virtuele safety car is voorbij en dus mogen de rijders weer het gaspedaal volledig induwen. Carlos Sainz leidt voor Fernando Alonso en Max Verstappen. .

20 uur 15. De pech van Perez zorgt ervoor dat er een periode van een virtuele safety car wordt afgekondigd. De auto's moeten traag rondrijden en Max Verstappen duikt de pits in om harde banden op te halen. Dat is toch een kleine gok als hij daarmee naar de finish wil. .

20 uur 13. Opgave Sergio Perez. Een ongeluk komt nooit alleen bij Sergio Perez. Na zijn fout in de kwalificaties begeeft zijn Red Bull het. De Mexicaan moet zijn auto naast het circuit parkeren. .

20 uur 08. Ook George Russell is in opmars. Hij passeert Esteban Ocon en nestelt zich onder de achtervleugel van Kevin Magnussen. .

20 uur 06. Max Verstappen ziet een rode auto in zijn achteruitkijkspiegels, want Carlos Sainz is voorbij de Alpine van Fernando Alonso gesneld naar de tweede plaats. .