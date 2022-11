Het is een beproefd recept van Red Bull. In Mexico zetten ze Mercedes al schaakmat.

18 uur 40. extra set zachte banden voor Verstappen. Na de sterke prestatie van Mercedes gisteren in de sprintrace zal Max Verstappen vanavond iets uit zijn hoed moeten toveren. Een betere (lees: slimmere) bandenstrategie? Het is een beproefd recept van Red Bull. In Mexico zetten ze Mercedes al schaakmat. Vanavond beschikt Verstappen over een extra set zachte banden. Omdat hij gisteren op mediums racete. Zijn concurreerden soupeerden wel een set softs op. .

18 uur 30. Suspense in Sao Paulo. Vanavond zijn we toe aan de voorlaatste grand prix van het Formule 1-seizoen. Over een halfuur racen we in Brazilië. Mercedes heeft er een mooie uitgangspositie afgedwongen. Met Russell op 1 en Hamilton op 2 bezet het team de eerste startrij. Kan het die omzetten in een eerste zege in 2022? Russell en Hamilton zullen in Sao Paulo opgejaagd worden de Red Bulls. Verstappen staat op 3, Pérez op 4. Spannend! .