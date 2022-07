LIVE F1: Rollercoaster in Silverstone: pech voor Verstappen, kan Hamilton winnen?

Een vreemde beslissing van Ferrari: "Vrij om de strijd aan te gaan" krijgt Leclerc te horen over de boordradio. Als Leclerc nog een klein beetje tijd verliest, dan komt Hamilton voor hem uit de pist na de bandenwissel.

Twee zaken om de komende ronden naar uit te kijken: wanneer komt Hamilton om nieuwe banden en waar belandt hij dan? En wat beslist Ferrari over Sainz en Leclerc?

17 uur 33. Max Verstappen komt opnieuw binnen voor een pitstop. We kunnen niet zien of Red Bull iets heeft veranderd aan zijn auto. Wat is er aan de hand? .