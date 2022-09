Weer gaat Verstappen-fan over de schreef: kwalificaties even stilgelegd door rookfakkel op circuit

11 uur 32. Juicht Verstappen voor eigen volk? In Zandvoort gaat Max Verstappen op zoek naar een vierde GP-zege op rij in het WK F1. De Nederlandse wereldkampioen start vanaf de pole, na een nagelbijter in de kwalificaties met de twee Ferrari's. De Italiaanse bolides vinden in Nederland een circuit dat hen goed ligt, kunnen ze het Oranje-feest in Zandvoort nog verpesten? Volg het om 15 u op de voet bij Sporza. .