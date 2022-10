GP SINGAPORE LIVE: Verstappen mist zijn start op nat circuit, Pérez leidt

Wie zei er dat je moeilijk kon inhalen in Singapore? Max Verstappen maakt zijn slechte start snel goed. Hij ligt nu in 9e positie.

15 uur 15. Verstappen rukt op. Wie zei er dat je moeilijk kon inhalen in Singapore? Max Verstappen maakt zijn slechte start snel goed. Hij ligt nu in 9e positie. .

Dat doen ze op intermediates, banden met enig pro­fiel die het mid­den houden tus­sen een re­gen­band en een slick. Een veilige keuze, want het circuit is nog lang niet opgedroogd.

15 uur 05. formatieronde. op nat circuit. Tijd om op te warmen. De rijders leggen hun formatieronde. Dat doen ze op intermediates, banden met enig pro­fiel die het mid­den houden tus­sen een re­gen­band en een slick. Een veilige keuze, want het circuit is nog lang niet opgedroogd. .

14 uur 55. opgedroogd? Van regen is geen sprake meer. Het stratencircuit lijkt zelfs helemaal opgedroogd, de startzone toch. Sommige rijders dragen nog koelvesten tegen de hitte. Zelfs 's avonds kan het kwik in Singapore nog bijna 30 graden Celsius aangeven. .

clock 14:45

14 uur 45. Welkom terug. De teams zijn volop in de weer op de startgrid om de auto's in gereedheid te brengen voor de 17e race van het seizoen. Over 20 minuten ronken de motoren in Singapore. .