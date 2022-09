GP F1 van Monza (15 u): veel chaos over startvolgorde, Game of Thrones voor Lewis Hamilton

clock 10:41

10 uur 41. Janboel door de vele gridstraffen. De kwalificaties van gisteren zeggen niet alles, want bijna de helft van de rijders laat dit weekend sleutelen aan zijn wagen, met talloze gridstraffen tot gevolg. Het veroorzaakte gisteren heel wat chaos in Monza, want na de kwalificaties was eigenlijk alleen polesitter Charles Leclerc zeker van zijn stekje in de race die om 15 u van start gaat. Het rekensommetje van Max Verstappen (P7) bleek te kloppen, onder meer Fernando Alonso en Daniel Ricciardo hadden zich misrekend en Lewis Hamilton (P19) vliegt terug naar de laatste rij. .