11 uur 02. Ik voelde me zo comfortabel in de wagen. Ik denk dat ik Max (Verstappen) in de eerste bocht zal aanvallen! Fernando Alonso (Alpine).

Max Verstappen is superieur in natte Canadese kwalificaties, Fernando Alonso stijgt boven zichzelf uit

10 uur 58. Verstappen (24) en Alonso (40) op de eerste rij. De kwalificaties in Montreal waren gisterenavond geen eitje. Max Verstappen stak er in de Canadese regen met kop en schouders bovenuit, ploegmaat Sergio Perez schoof van de baan en eindigde pas als 13e. Charles Leclerc moet na onderhoudswerken aan zijn Ferrari als laatste rijder van start gaan. De surprise van de dag was Fernando Alonso, in 2005 en 2006 wereldkampioen. Hij klokte met zijn Alpine zowaar de 2e tijd. .