Charles Leclerc wil in GP van Frankrijk nog wat dichter bij WK-leider Max Verstappen sluipen

14 uur 44. De track temperature geeft momenteel ruim 60 graden aan. Bloedheet dus. Er zal weer veel nagedacht worden over de juiste bandenstrategie. Het is nog even afwachten hoe de wind juist zal staan. Carlos Sainz start helemaal achterin en hoopt ongetwijfeld op tegenwind, dat geeft de grootste voordelen bij het DRS'en. .

14 uur 25. Suprematie van Ferrari in kwalificaties. Na geweldige tijden van Max Verstappen in de vrije oefensessies nam Ferrari de bovenhand in de kwalificaties. In Q2 volgde een toptijd van Carlos Sainz en in Q3 pakte Charles Leclerc uiteindelijk de pole. Kan Leclerc opnieuw wat dichter sluipen bij Verstappen in de WK-stand? De achterstand bedraagt momenteel 38 punten. .