Carlos Sainz pakt op Silverstone 1e F1-zege ooit, WK-leider Verstappen is verliezer van de dag

Carlos Sainz (Ferrari) heeft na een tumultueuze Grote Prijs van Groot-Brittannië voor het eerst in zijn carrière zijn handen in de lucht mogen steken in de Formule 1. Ploegmaat Charles Leclerc leek op weg naar de zege, maar door een foute strategie werd hij pas 4e. Zo valt de schade die pechvogel Max Verstappen (7e) lijdt in de WK-stand nog mee.