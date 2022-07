Carlos Sainz pakt op Silverstone 1e F1-zege ooit na pech Verstappen en vreemde strategie Ferrari

De start van de GP werd ontsierd door een huiveringwekkende crash van Zhou Guanyou, gelukkig bleef de Chinees van Alfa Romeo ongedeerd. Ook Alexander Albon werd zwaar geraakt en moest naar het ziekenhuis ter controle.

Het was even wachten op een herstart en daarna een rollercoaster van een GP in Silverstone. Perez beschadigde zijn Red Bull bij de herstart, waarin Carlos Sainz ternauwernood zijn koppositie kon vasthouden.

Dat duurde niet lang, want na een foutje van de Spanjaard nam Max Verstappen de leiding toch over. Voor eventjes, want de Nederlander had pech. Door brokstukken was de balans weg en hij verdween uit de strijd voor de zege.