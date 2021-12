LIVE: Hamilton met snelste tijd naar kwalificaties, Verstappen hijgt in de nek

12:18 12 uur 18. Als ik in die auto van hem had gezeten, was het seizoen al lang beslist geweest. In een interview met De Telegraaf deelde Verstappen nog een sneer uit naar Hamilton. Als ik in die auto van hem had gezeten, was het seizoen al lang beslist geweest. In een interview met De Telegraaf deelde Verstappen nog een sneer uit naar Hamilton

12:15 Hier het volledige klassement van de 3e vrije oefensessie. 12 uur 15. Hier het volledige klassement van de 3e vrije oefensessie

12:15 12 uur 15. Ook tussen de ploegmaats van Hamilton en Verstappen blijft het spannend. Valtteri Bottas en Sergio Perez komen met hun tijden niet in de buurt van de titelrivalen, maar maken het onderling wel spannend. In de 3e oefensessie moest Perez Bottas nipt voorlaten. . Ook tussen de ploegmaats van Hamilton en Verstappen blijft het spannend. Valtteri Bottas en Sergio Perez komen met hun tijden niet in de buurt van de titelrivalen, maar maken het onderling wel spannend. In de 3e oefensessie moest Perez Bottas nipt voorlaten.

12:13 12 uur 13. Verschil in focus. Lewis Hamilton reed de volledige 3e vrije oefensessie op zachte banden om de kwalificaties tot in de kleinste details voor te bereiden. Verstappen begon pas 10 minuten voor het einde aan snelle rondjes op de zachte banden, nadat hij eerst lang op mediumbanden had getest. Een voorbereiding op scenario's in de race? . Verschil in focus Lewis Hamilton reed de volledige 3e vrije oefensessie op zachte banden om de kwalificaties tot in de kleinste details voor te bereiden. Verstappen begon pas 10 minuten voor het einde aan snelle rondjes op de zachte banden, nadat hij eerst lang op mediumbanden had getest. Een voorbereiding op scenario's in de race?

12:09 12 uur 09.

12:02 12 uur 02. Hamilton met snelste tijd naar 3e oefensessie. Lewis Hamilton gaat met nog wat extra vertrouwen naar de kwalificaties na de derde vrije oefensessie. De Britse titelverdediger klokte de snelste tijd (1'23"274) van het hele weekend, maar had ook moeite met de temperaturen van zijn banden. Uitdager Max Verstappen hield lang zijn troeven achter de hand, want hij werkte het eerste halfuur af op de medium banden. Pas toen de problemen met zijn achtervleugel (zie hieronder) waren verholpen, liet hij de snelste, zachte banden op zijn Red Bull monteren. Hij kon tot op 2 tienden naderen van Hamilton. Verstappen deed op het einde van de 3e sessie nog een poging om de snelste tijd te verbeteren en zocht de limieten van de remzone op. Na een klein foutje staakte hij de strijd, maar het is wel duidelijk: de kwalificaties worden razend spannend. . Hamilton met snelste tijd naar 3e oefensessie Lewis Hamilton gaat met nog wat extra vertrouwen naar de kwalificaties na de derde vrije oefensessie. De Britse titelverdediger klokte de snelste tijd (1'23"274) van het hele weekend, maar had ook moeite met de temperaturen van zijn banden.



Uitdager Max Verstappen hield lang zijn troeven achter de hand, want hij werkte het eerste halfuur af op de medium banden. Pas toen de problemen met zijn achtervleugel (zie hieronder) waren verholpen, liet hij de snelste, zachte banden op zijn Red Bull monteren. Hij kon tot op 2 tienden naderen van Hamilton.



Verstappen deed op het einde van de 3e sessie nog een poging om de snelste tijd te verbeteren en zocht de limieten van de remzone op. Na een klein foutje staakte hij de strijd, maar het is wel duidelijk: de kwalificaties worden razend spannend.

11:55 11 uur 55. Max Verstappen heeft toch een kwartier tijd verloren in de derde vrije oefensessie, na problemen met zijn achtervleugel. Zijn vleugel leek niet open te klappen bij de DRS-zones, dus monteerde Red Bull een nieuwe achtervleugel op zijn bolide. . Max Verstappen heeft toch een kwartier tijd verloren in de derde vrije oefensessie, na problemen met zijn achtervleugel. Zijn vleugel leek niet open te klappen bij de DRS-zones, dus monteerde Red Bull een nieuwe achtervleugel op zijn bolide.

11:52 11 uur 52.

11-12-2021 11-12-2021.

15:20 15 uur 20. Hamilton slaat terug! De bordjes hangen in evenwicht in de vrije oefensessies. Lewis Hamilton werkte de tweede vrije training van de dag als snelste rijder af. De Brit was ruim 3 tienden sneller dan... Esteban Ocon. De Fransman - die vorig weekend maar nipt van het podium viel - nestelt zijn Alpine netjes tussen de beide Mercedessen. Max Verstappen is "slechts" vierde op ruim 6 tienden. Ook in de oefensessies van het laatste raceweekend blijft het huidige F1-seizoen uiterst onvoorspelbaar. . Hamilton slaat terug! De bordjes hangen in evenwicht in de vrije oefensessies. Lewis Hamilton werkte de tweede vrije training van de dag als snelste rijder af. De Brit was ruim 3 tienden sneller dan... Esteban Ocon.

De Fransman - die vorig weekend maar nipt van het podium viel - nestelt zijn Alpine netjes tussen de beide Mercedessen. Max Verstappen is "slechts" vierde op ruim 6 tienden.

Ook in de oefensessies van het laatste raceweekend blijft het huidige F1-seizoen uiterst onvoorspelbaar.

15:19 15 uur 19.

14:20 Net als op het circuit van Jeddah, zullen de muren een rol spelen in Abu Dhabi:. 14 uur 20. Net als op het circuit van Jeddah, zullen de muren een rol spelen in Abu Dhabi:

13:40 13 uur 40.

12:40 Een rondje in Abu Dhabi zoals Leclerc het beleeft:. 12 uur 40. Een rondje in Abu Dhabi zoals Leclerc het beleeft:

11:44 11 uur 44. Verstappen deelt eerste tik(je) uit. Max Verstappen heeft in de eerste vrije oefensessie de snelste chrono laten optekenen. De Nederlander was in zijn Red Bull bijna 2 tienden sneller dan Valtteri Bottas. Lewis Hamilton? Die nam een rustige start in Abu Dhabi. De Brit parkeerde zijn Mercedes op plaats 3 op ruim 3,5 tienden van Verstappen. Werk aan de winkel bij Mercedes. . Verstappen deelt eerste tik(je) uit Max Verstappen heeft in de eerste vrije oefensessie de snelste chrono laten optekenen. De Nederlander was in zijn Red Bull bijna 2 tienden sneller dan Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton? Die nam een rustige start in Abu Dhabi. De Brit parkeerde zijn Mercedes op plaats 3 op ruim 3,5 tienden van Verstappen. Werk aan de winkel bij Mercedes.

11:39 11 uur 39.

11:27 Pirelli neemt afscheid van de 13 inch banden met een leuk detail. Volgend jaar worden de banden net iets groter:. 11 uur 27. Pirelli neemt afscheid van de 13 inch banden met een leuk detail. Volgend jaar worden de banden net iets groter:

11:21 11 uur 21. "Max-mania" bereikt toppunt. Overal ziet u ze wel: de oranje armada van Max Verstappen. De Nederlander is bijna een nationale held. En dus dikt het aantal supporters dat afreist naar de laatste wedstrijd aan tot een aantal van om en bij de 5000. Schreeuwen zij "Super Max" zondag naar de wereldtitel? . "Max-mania" bereikt toppunt Overal ziet u ze wel: de oranje armada van Max Verstappen. De Nederlander is bijna een nationale held. En dus dikt het aantal supporters dat afreist naar de laatste wedstrijd aan tot een aantal van om en bij de 5000. Schreeuwen zij "Super Max" zondag naar de wereldtitel?



11:13 11 uur 13. Duizenden Nederlanders trouw op post:. Duizenden Nederlanders trouw op post:

11:11 11 uur 11. Met een gelijk puntenaantal aan de laatste wedstrijd beginnen. Spannender kan een F1-seizoen niet eindigen. Dat vindt ook Max Verstappen, die van zich afbeet op zijn persbabbel. . Met een gelijk puntenaantal aan de laatste wedstrijd beginnen. Spannender kan een F1-seizoen niet eindigen. Dat vindt ook Max Verstappen, die van zich afbeet op zijn persbabbel.

11:10 11 uur 10. Verstappen: "Geen beter script kunnen hebben". Verstappen: "Geen beter script kunnen hebben"