LIVE: Waar eindigt de inhaalrace van Lewis Hamilton vandaag?

17 uur 31. Räikkönen vanuit de pits. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) vertrekt vanuit de pits. De Fin krijgt een sanctie omdat na de sprintrace van zaterdag een achtervleugel werd veranderd van zijn Alfa Romeo. De oud-wereldkampioen had de 18e kwalificatietijd (op 20) op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. .

17 uur 27. Nieuwe aflevering Verstappen vs. Hamilton. Over een halfuur gaat in Brazilië de 19e Grote Prijs van het seizoen van start. Opnieuw is het uitkijken naar het duel tussen WK-leider Max Verstappen en titelverdediger Lewis Hamilton. Dat kan wel enkele rondes duren. Verstappen mag vanaf plaats 2 wegschieten, Hamilton begint na een motorwissel en een diskwalificatie in 10e positie aan de race. Gisteren moest Hamilton ook al een inhaalrace rijden in de sprintwedstrijd. In 24 rondes slalomde hij van plaats 20 naar plaats 5 op Interlagos. Voert Hamilton vandaag een bisnummer op? .