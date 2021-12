16:26

16 uur 26. Zware crash in F2. Ondertussen is er bij de start van de GP in de Formule 2 een stevige crash gebeurd. De Braziliaan Fittipaldi knalde hard in de staart van de Fransman Pourchaire. De wedstrijd is daarop een lange tijd stilgelegd. Even leek Pourchaire er erg aan toe, maar na verzorging kon hij een duimpje omhoog steken naar het publiek, alvorens hij de ziekenwagen in gedragen werd. .