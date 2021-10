Verstappen overleeft bloedstollend slotfase in GP van Amerika

Max Verstappen was na de race uiteraard bijzonder in zijn nopjes over zijn wedstrijd en over de strategie van zijn team. "Omdat ik bij de start de eerste plaats verloor, moesten we iets anders proberen. We besloten voor een super agressieve strategie te gaan. Ik wist niet zeker of het zou werken."

Hij ging twee keer aanzienlijk eerder dan Hamilton naar binnen voor nieuwe banden. "Het was een logische beslissing. Daardoor kwamen we er elke keer weer voor. Het betekende wel dat ik aan het einde van mijn tweede stint heel weinig banden over had. Ik moest het zien vol te houden. Het pakte net goed genoeg uit."