LIVE: Bloedstollend einde tussen Verstappen en Hamilton in Amerika

22:28 22 uur 28. Nog 5 rondes. Hamilton blijft dichter komen, maar is het voldoende om nog een aanval te kunnen plaatsen? Het verschil is nog altijd 1,7 seconden.

22:26 22 uur 26. Wat een spanning. Het verschil is nog 1,8 seconden tussen de nummer 1 en 2. Er zijn nog 6 rondes.

22:18 22 uur 18. Nog 10 rondes. We komen in het moment van de waarheid. Nog tien rondes te gaan. Hamilton heeft nog een achterstand van minder dan drie seconden.

22:15 22 uur 15. Het verschil is nog maar ruim 4 seconden. Hamilton blijft dichter en dichter bij Verstappen komen. Wat een spanning. Het verschil is 4.6 seconden op 13 rondes van het einde.

22:13 22 uur 13. Snelste ronde Hamilton. Hamilton heeft nu toch een serieus stuk van zijn achterstand goedgemaakt met een snelste ronde. Dit kan hij natuurlijk niet elke ronde doen, want dat houden zijn banden niet.

22:11 22 uur 11. Verstappen verdedigt zich bijzonder goed. Hamilton probeert met zijn nieuwere banden dichter bij Verstappen te kruipen, maar Verstappen laat dat nauwelijks toe. De Nederlander is bijzonder snel aan het rijden.

22:10 22 uur 10.

22:09 22 uur 09. Het zal allemaal in de laatste drie rondes beslist worden. Lewis Hamilton.

22:06 22 uur 06. Toch een harde band voor Hamilton in de pits. Een goede tweede pits van Mercedes voor Hamilton. De Brit komt met een achterstand van zo'n acht seconden op de baan. Hamilton heeft nog 18 rondes om zijn achterstand goed te maken. Dit wordt nog razend spannend.

22:05 22 uur 05. Wat is de strategie van Hamilton? Hamilton verliest bijna elke ronde meer dan een seconde, maar komt toch nog niet binnen. Dat lijkt er op te wijzen dat hij voor een medium band zal kiezen straks om zo toch nog een late aanval op Verstappen te kunnen uitvoeren op het einde van de race.

22:03 22 uur 03.

22:00 22 uur . Omdat Verstappen al in lap 30 een tweede pitstop maakte, moet hij nu wat inhouden om met deze banden de race te kunnen uitrijden. Daardoor maakt hij weinig tijd goed op Hamilton. Voorlopig is het scenario in het voordeel van Hamilton, want Verstappen zal tegen het einde vertragen door zijn oudere band.

21:55 21 uur 55. Snelste ronde voor Hamilton. Verstappen heeft nu een achterstand van ruim 17 seconden achter op Hamilton. Perez heeft zijn ploegmaat uiteraard vlot voorbij laten gaan en zelfs nog een handje geholpen door hem mee te nemen in zijn slipstream. Maar net op dat moment laat Hamilton de snelste ronde van de wedstrijd noteren.

21:51 21 uur 51. Pitstop Verstappen. Verstappen komt een tweede keer binnen. Dat lijkt vroeg. Hamilton snelt zo natuurlijk opnieuw naar de eerste plaats. Afwachten hoe Mercedes gaat reageren.

21:51 21 uur 51. Mijn drinksysteem werkt niet. Sergio Perez.

21:48 21 uur 48. Hamilton komt terug op Verstappen. Het heeft vrij lang geduurd, maar Hamilton is nu duidelijk aan het naderen op Verstappen. In 13 rondes is het verschil geslonken van 6 naar 3 seconden.

21:45 21 uur 45. Gevecht om plaats 11. In de achtergrond zijn Alonso en Giovinazzi een bikkelhard duel aan het uitvechten voor plaats plaats 11. Alonso trekt aan het langste eind.

21:42 21 uur 42. Bijna geruisloos rijden Verstappen en Hamilton over het circuit. De afstand is iets kleiner geworden, maar nog altijd bijna vijf seconden. We krijgen zelfs niet veel beelden van de hoofdrolspelers.

21:39 21 uur 39.