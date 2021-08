LIVESTREAM: Start van GP F1 van België weer uitgesteld wegens slechte zichtbaarheid

Fase per fase

Fase per fase

16:37 16 uur 37. Sergio Perez is een tevreden man. Zijn wagen is helemaal opgelapt na zijn crash tijdens de opwarming. Hij kan straks dus ook gewoon van start gaan. . Sergio Perez is een tevreden man. Zijn wagen is helemaal opgelapt na zijn crash tijdens de opwarming. Hij kan straks dus ook gewoon van start gaan.

16:33 16 uur 33. Race voor halve punten? De regel schrijft voor dat de race voor 18u gedaan moet zijn. Misschien worden er wat rondes geschrapt en wordt er gereden voor halve WK-punten. Voor volledige WK-punten moet er minstens 75 procent van de race gereden zijn. . Race voor halve punten? De regel schrijft voor dat de race voor 18u gedaan moet zijn. Misschien worden er wat rondes geschrapt en wordt er gereden voor halve WK-punten. Voor volledige WK-punten moet er minstens 75 procent van de race gereden zijn.

16:23 16 uur 23. Ik weet niet goed wat er gaat gebeuren. Het is wachten voor iedereen. Als we starten, dan moet het wel in veilige omstandigheden gebeuren. Mattia Binotto - Ferrari. Ik weet niet goed wat er gaat gebeuren. Het is wachten voor iedereen. Als we starten, dan moet het wel in veilige omstandigheden gebeuren. Mattia Binotto - Ferrari

16:20 16 uur 20. Perez mag starten. Het uitstel is wel uitstekend nieuws voor Sergio Perez. Hij krijgt het nieuws te horen dat hij straks vanuit de pitlane toch mag starten. Als we tenminste nog gaan racen vandaag. . Perez mag starten Het uitstel is wel uitstekend nieuws voor Sergio Perez. Hij krijgt het nieuws te horen dat hij straks vanuit de pitlane toch mag starten. Als we tenminste nog gaan racen vandaag.

16:17 16 uur 17. Er was geen zichtbaarheid, het was heel lastig. Hopelijk kunnen we vandaag nog racen. . Esteban Ocon. Er was geen zichtbaarheid, het was heel lastig. Hopelijk kunnen we vandaag nog racen. Esteban Ocon

16:09 16 uur 09. De komende 45 minuten wordt er nog meer regen verwacht. Lewis Hamilton zei dat hij de lichten van de rijder voor hem niet zag. Morgen racen? Ik heb morgen plannen om naar het strand te gaan. . Toto Wolff. De komende 45 minuten wordt er nog meer regen verwacht. Lewis Hamilton zei dat hij de lichten van de rijder voor hem niet zag. Morgen racen? Ik heb morgen plannen om naar het strand te gaan. Toto Wolff

16:02 16 uur 02. Ondertussen is de medical car onderweg op het circuit. Even testen of er gereden kan worden. . Ondertussen is de medical car onderweg op het circuit. Even testen of er gereden kan worden.

16:01 16 uur 01. De rijders konden niets zien. Max was de enige die wilde racen, maar hij reed natuurlijk vooraan. . Marcin Budkowski. De rijders konden niets zien. Max was de enige die wilde racen, maar hij reed natuurlijk vooraan. Marcin Budkowski

15:55 15 uur 55. De komende 30 tot 45 minuten wordt er zware regenval voorspeld. Daarna wordt het beter. De zichtbaarheid was slecht. In zo'n omstandigheden kan je niet racen. Zak Brown. De komende 30 tot 45 minuten wordt er zware regenval voorspeld. Daarna wordt het beter. De zichtbaarheid was slecht. In zo'n omstandigheden kan je niet racen. Zak Brown

15:47 15 uur 47. Wachten op nieuws. De rijders zitten allemaal droog in de paddock. Het is nog wachten op officieel nieuws van de organisatie. Kunnen we zo dadelijk wel starten? . Wachten op nieuws De rijders zitten allemaal droog in de paddock. Het is nog wachten op officieel nieuws van de organisatie. Kunnen we zo dadelijk wel starten?

15:36 15 uur 36. Courtois aanwezig. Opvallende aanwezige in de renstal van Ferrari: Thibaut Courtois. Onze nationale doelman was gisteren nog in Sevilla aan het werk met Real Madrid (0-1 winst). Vandaag komt hij een kijkje nemen in het F1-circuit. . Courtois aanwezig Opvallende aanwezige in de renstal van Ferrari: Thibaut Courtois. Onze nationale doelman was gisteren nog in Sevilla aan het werk met Real Madrid (0-1 winst). Vandaag komt hij een kijkje nemen in het F1-circuit.

15:31 15 uur 31. Start opgeschort. Het weer laat het niet toe om straks gewoon te kunnen starten. De F1-bolides moeten dus dadelijk weer halt houden. . Start opgeschort Het weer laat het niet toe om straks gewoon te kunnen starten. De F1-bolides moeten dus dadelijk weer halt houden.

15:29 15 uur 29. Het is nat, maar ik vind het oké om te racen. Max Verstappen. Het is nat, maar ik vind het oké om te racen. Max Verstappen

15:28 15 uur 28. Ondertussen sijpelen al reacties binnen van de rijders over de zichtbaarheid. Verstappen zegt dat hij veel afstand moet laten tussen hem en de safety car omdat hij anders nauwelijks iets ziet. . Ondertussen sijpelen al reacties binnen van de rijders over de zichtbaarheid. Verstappen zegt dat hij veel afstand moet laten tussen hem en de safety car omdat hij anders nauwelijks iets ziet.

15:25 15 uur 25. Formatieronde. Eindelijk kunnen de lichten op groen. We rijden de formatieronde wel achter de safety car. . Formatieronde Eindelijk kunnen de lichten op groen. We rijden de formatieronde wel achter de safety car.

15:24 15 uur 24. Alles wordt nu in gereedheid gebracht. Het ziet er naar uit dat we dan toch kunnen vertrekken. . Alles wordt nu in gereedheid gebracht. Het ziet er naar uit dat we dan toch kunnen vertrekken.