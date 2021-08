LIVESTREAM: Start GP F1 van België uitgesteld door de regen, Sergio Perez crasht meteen

15:00 15 uur . 10 minuten vertraging. De formatieronde zal niet om 15u starten, maar wel 10 minuten later door het barslechte weer. Het is dus nog even geduld uitoefenen. . 10 minuten vertraging De formatieronde zal niet om 15u starten, maar wel 10 minuten later door het barslechte weer. Het is dus nog even geduld uitoefenen.

14:57 14 uur 57. Het is een supermooi circuit met veel snelle bochten. Max Verstappen. Het is een supermooi circuit met veel snelle bochten. Max Verstappen

14:48 14 uur 48. Het regent pijpenstelen, maar dat laten de fans niet aan hun hart komen. Ze zijn met zo'n 75.000 aanwezig, waaronder maar liefst 40.000 Nederlanders. Voor Max Verstappen wordt het dan ook bijna een thuiswedstrijd. . Het regent pijpenstelen, maar dat laten de fans niet aan hun hart komen. Ze zijn met zo'n 75.000 aanwezig, waaronder maar liefst 40.000 Nederlanders. Voor Max Verstappen wordt het dan ook bijna een thuiswedstrijd.

14:38 14 uur 38. Sergio Perez out. Sergio Perez mag meteen een streep trekken door zijn GP van België. We noteren al een eerste incident en de race moet nog beginnen. Door de slechte weersomstandigheden wordt de start misschien uitgesteld. Of we krijgen een start achter de safety car. . Sergio Perez out Sergio Perez mag meteen een streep trekken door zijn GP van België. We noteren al een eerste incident en de race moet nog beginnen. Door de slechte weersomstandigheden wordt de start misschien uitgesteld. Of we krijgen een start achter de safety car.

14:32 Meteen al brokken voor de race. Sergio Perez parkeert zijn wagen in het decor tijdens de opwarming. Het wordt afwachten of hij straks nog van start kan gaan. 14 uur 32. Meteen al brokken voor de race. Sergio Perez parkeert zijn wagen in het decor tijdens de opwarming. Het wordt afwachten of hij straks nog van start kan gaan.

13:58 De regen gaat ongetwijfeld een rol spelen tijdens de race. Ondertussen maakt Esteban Ocon ook kennis met de weerelementen. Tijdens een interview sneuvelt zijn paraplu door de hevige windstoten. 13 uur 58. De regen gaat ongetwijfeld een rol spelen tijdens de race. Ondertussen maakt Esteban Ocon ook kennis met de weerelementen. Tijdens een interview sneuvelt zijn paraplu door de hevige windstoten.

12:55 Een mooi moment gisteren. Toen Sebastian Vettel te horen kreeg dat Lando Norris gecrasht was, ging de Duitser poolshoogte nemen bij zijn collega-rijder. Heel even ging de duim omhoog: "Ben je oké?". 12 uur 55. Een mooi moment gisteren. Toen Sebastian Vettel te horen kreeg dat Lando Norris gecrasht was, ging de Duitser poolshoogte nemen bij zijn collega-rijder. Heel even ging de duim omhoog: "Ben je oké?".

12:17 12 uur 17. Gridstraf voor Norris. Het zit Lando Norris niet mee in de GP van België. Gisteren crashte hij zwaar in de kwalificaties en daarom moet Norris zijn versnellingsbak vervangen. Dat betekent een gridstraf van 5 plaatsen. Zo start de McLaren-rijder straks niet vanop de 9e plaats. . Gridstraf voor Norris Het zit Lando Norris niet mee in de GP van België. Gisteren crashte hij zwaar in de kwalificaties en daarom moet Norris zijn versnellingsbak vervangen. Dat betekent een gridstraf van 5 plaatsen. Zo start de McLaren-rijder straks niet vanop de 9e plaats.

12:13 12 uur 13. Opvallende statistiek: 17 jaar geleden werd Michael Schumacher voor de 7e keer wereldkampioen in de GP van België. Vandaag staat zijn zoon Mick Schumacher aan de start. Hij begint vanop P17 aan de race in Spa-Francorchamps. . Opvallende statistiek: 17 jaar geleden werd Michael Schumacher voor de 7e keer wereldkampioen in de GP van België. Vandaag staat zijn zoon Mick Schumacher aan de start. Hij begint vanop P17 aan de race in Spa-Francorchamps.

12:07 12 uur 07. Ricciardo start straks overigens vanop P4. Dat is het beste resultaat van de Australiër in een wagen van McLaren. . Ricciardo start straks overigens vanop P4. Dat is het beste resultaat van de Australiër in een wagen van McLaren.

11:50 11 uur 50. 200e GP voor Ricciardo. Voor Daniel Ricciardo wordt het een bijzondere wedstrijd. De Australische F1-coureur rijdt straks namelijk al zijn 200e GP. Slechts 19 rijders hebben hem dat kunstje voorgedaan. . 200e GP voor Ricciardo Voor Daniel Ricciardo wordt het een bijzondere wedstrijd. De Australische F1-coureur rijdt straks namelijk al zijn 200e GP. Slechts 19 rijders hebben hem dat kunstje voorgedaan.

11:48 11 uur 48. De crash van Lando Norris in de kwalificaties deed heel wat stof opwaaien. Vooral Sebastian Vettel was niet te spreken over de gang van zaken. "De Q3 had niet mogen beginnen", vertelde de rijder van Aston Martin. . De crash van Lando Norris in de kwalificaties deed heel wat stof opwaaien. Vooral Sebastian Vettel was niet te spreken over de gang van zaken. "De Q3 had niet mogen beginnen", vertelde de rijder van Aston Martin.

11:46 11 uur 46. Verstappen op de pole. Goeiemiddag F1-liefhebbers. Vandaag wordt de GP van België gereden en hier bij Sporza moet je daar niets van missen. Max Verstappen start alvast vanop de polepositie voor George Russell en Lewis Hamilton. . Verstappen op de pole Goeiemiddag F1-liefhebbers. Vandaag wordt de GP van België gereden en hier bij Sporza moet je daar niets van missen. Max Verstappen start alvast vanop de polepositie voor George Russell en Lewis Hamilton.