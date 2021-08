Er wordt niet meer geracet. Het is te gevaarlijk om een GP af te werken. De klok blijft wel aftellen...

De rijders zijn bezig aan de formatieronde, maar veel zien ze niet. Is de zichtbaarheid wel voldoende voor een race zonder safety car?

Helemaal droog is het toch niet in de Ardennen. De regen blijft met bakken uit de lucht vallen.

Alle rijders maken zich klaar om aan de GP te beginnen. De motoren beginnen te brullen in de paddock.

18:08

18 uur 08. We beginnen om 18.17u. We gaan dan toch nog een race krijgen. De FIA meldt dat er om 18.17u gereden kan worden. Het wachten is voorbij. .