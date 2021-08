GP F1 van België: Max Verstappen is snelste in 3e oefensessie op nat circuit

13:36 13 uur 36. Verstappen laat crash achter zich en oefent het best in natte omstandigheden. Max Verstappen (Red Bull) heeft op de middag de snelste tijd neergezet tijdens de derde oefensessie. De Nederlander, die gisteren nog van de baan ging zonder veel erg, klokte in de regenachtige omstandigheden (en dus een nat circuit) een ronde in 1'56"924. Daarmee hield hij de Mexicaan Sergio Perez, zijn ploegmaat bij Red Bull, op 0"947. De Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) volgde als derde op 1"072. De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zette gisteren de scherpste chrono neer in de eerste oefensessie, Max Verstappen was ook de beste in de tweede oefensessie. Om 14.55u kunt u op Canvas en hierboven kijken naar de kwalificaties. . Verstappen laat crash achter zich en oefent het best in natte omstandigheden Max Verstappen (Red Bull) heeft op de middag de snelste tijd neergezet tijdens de derde oefensessie. De Nederlander, die gisteren nog van de baan ging zonder veel erg, klokte in de regenachtige omstandigheden (en dus een nat circuit) een ronde in 1'56"924.



Daarmee hield hij de Mexicaan Sergio Perez, zijn ploegmaat bij Red Bull, op 0"947. De Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) volgde als derde op 1"072.



De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zette gisteren de scherpste chrono neer in de eerste oefensessie, Max Verstappen was ook de beste in de tweede oefensessie.



Om 14.55u kunt u op Canvas en hierboven kijken naar de kwalificaties.

21:46 21 uur 46. Crash Verstappen eindigt sessie. De tweede oefensessie van de dag heeft Verstappen niet alleen de toptijd opgeleverd, de Nederlander ging ook van de baan in zijn Red Bull. Hij miste een bocht, raakte de bandenmuur en kwam daarna weer het circuit op. De sessie werd na de crash niet meer herstart.

De sessie werd na de crash niet meer herstart.

21:35 21 uur 35. Verstappen wel de snelste in 2e oefensessie. In de tweede oefensessie heeft Max Verstappen wel de snelste tijd geklokt. De Nederlander reed in zijn Red Bull 1'44"472 en was daarmee net sneller dan Mercedes-ploegmaats Bottas en Hamilton.

