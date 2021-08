12:58

12 uur 58. Bottas is sneller dan Verstappen in eerste oefensessie. De Fin Valtteri Bottas heeft met zijn Mercedes de snelste tijd neergezet in de eerste oefensessie. Hij was deze middag 164 duizendsten sneller dan nummer 2 Max Verstappen in zijn Red Bull: 1'45"199 tegenover 1'45"363 voor het parcours van 7,04 km. De Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) was derde met 1'45"699, Monegask Charles Leclerc (Ferrari) vierde met 1'45"818. Wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton had met de tweede Mercedes maar de 18e tijd: 1'48"224. Vanmiddag (15u-16u) staat de tweede oefensessie op het programma. Morgen volgen de derde (12u-13u) en de kwalificaties (15u-16u). De GP begint zondag om 15u. Zo'n twee uur later kennen we de opvolger van Lewis Hamilton op de erelijst in Spa. De Brit won vorig jaar voor de vierde keer de GP van België. De Duitser Michael Schumacher is met zes overwinningen recordhouder. .