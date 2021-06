11:37

11 uur 37. Horner: "We kunnen Mercedes overal verslaan". In Monaco en Bakoe overtroffen de bolides van Red Bull die van Mercedes. Toevallig bij twee stratencircuits of zou Red Bull ook op een traditioneel circuit indruk kunnen maken? Teambaas Christian Horner droomt alvast na de polepositie in Frankrijk, een race die Mercedes in 2018 en 2019 domineerde. "Dit circuit was de laatste jaren een sterk bolwerk voor Mercedes. Dus als we ze hier kunnen verslaan, kunnen we ze overal verslaan", glunderde Horner bij Sky Sports. .