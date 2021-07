LIVE: Verzilvert Verstappen zijn 3e polepositie op rij in de GP van Oostenrijk?

14:55 14 uur 55.

14:53 14 uur 53. Lando Norris staat op de eerste rij, ploegmaat Daniel Ricciardo op plaats 13. Het gat tussen de beide rijders wordt almaar groter bij McLaren. . Lando Norris staat op de eerste rij, ploegmaat Daniel Ricciardo op plaats 13. Het gat tussen de beide rijders wordt almaar groter bij McLaren.

14:50 14 uur 50. We hebben 2 Red Bulls voor ons. Als het droog blijft, waar het op lijkt, wordt het een makkelijke dag voor Verstappen. Lewis Hamilton, Mercedes. We hebben 2 Red Bulls voor ons. Als het droog blijft, waar het op lijkt, wordt het een makkelijke dag voor Verstappen. Lewis Hamilton, Mercedes

14:46 14 uur 46. Mercedes met kopzorgen? 4 races op rij won Red Bull. Mercedes moet het met lede ogen aanzien vanaf de tweede rij. Kunnen ze vandaag nog eens vieren? . Mercedes met kopzorgen? 4 races op rij won Red Bull. Mercedes moet het met lede ogen aanzien vanaf de tweede rij. Kunnen ze vandaag nog eens vieren?

14:43 14 uur 43. Een opvallende gast in Spielberg: Duitse spits Timo Werner komt een kijkje nemen bij Red Bull. Nu het EK erop zit, is daar tijd voor natuurlijk. . Een opvallende gast in Spielberg: Duitse spits Timo Werner komt een kijkje nemen bij Red Bull. Nu het EK erop zit, is daar tijd voor natuurlijk.

14:29 14 uur 29. Jongens om in het oog te houden. Niet enkel de strijd bovenaan tussen Red Bull en Mercedes is van belang. Ook in het middenveld zijn dit seizoen leuke duels te beleven. De beide heren van AlphaTauri hebben hun draai gevonden in hun wagen. Gasly start op P6, Tsunoda volgt hem op de 7e plaats. De Fransman wil vandaag vasthouden aan zijn plaats na zijn crash van vorige week. George Russell staat voor het eerst in de top 10 na de kwalificaties. Kan hij zijn Williams op P9 houden en punten sprokkelen voor het team? Tot slot is er het voorval tussen Vettel en Alonso tijdens de kwalificaties. Vettel brak een snelle ronde af van de Spanjaard en werd daarom bestraft: P8 werd plek 11. Maakt hij de verloren plaatsen goed vandaag? . Jongens om in het oog te houden Niet enkel de strijd bovenaan tussen Red Bull en Mercedes is van belang. Ook in het middenveld zijn dit seizoen leuke duels te beleven.

14:23 14 uur 23. De Nederlandse fans van Verstappen zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn talrijk aanwezig in - hoe kan het ook anders - oranje outfit. . De Nederlandse fans van Verstappen zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn talrijk aanwezig in - hoe kan het ook anders - oranje outfit.

14:12 14 uur 12. Heerst Max of wordt regen spelbreker? Max Verstappen reed vorige week van start tot finish op kop. Dat scenario kan zich vandaag uiteraard overdoen. Een spatje regen zou wel voor spanning kunnen zorgen... De Belgische weermodellen voorspellen "wisselvallig weer, met kans op felle regenbuien" in Spielberg vandaag. Al zouden die buien eerder voor vanavond zijn. De kans op een droge overwinning voor Red Bull is dus groot. . Heerst Max of wordt regen spelbreker? Max Verstappen reed vorige week van start tot finish op kop. Dat scenario kan zich vandaag uiteraard overdoen. Een spatje regen zou wel voor spanning kunnen zorgen...

13:54 13 uur 54. Hamilton verlengt bij Mercedes. De 8e wereldtitel is nog ver weg, maar Mercedes blijft vroeg in het seizoen trouw aan Lewis Hamilton. De Brit tekende een contractverlenging voor 2 jaar. Het verlengde verblijf van Hamilton kan slecht nieuws betekenen voor George Russell. Die laatste zit al jaren bij Williams te wachten op zijn grote doorbraak bij hoofdteam Mercedes. Of dat de komende jaren op de planning staat, wordt afwachten... . Hamilton verlengt bij Mercedes De 8e wereldtitel is nog ver weg, maar Mercedes blijft vroeg in het seizoen trouw aan Lewis Hamilton. De Brit tekende een contractverlenging voor 2 jaar.

13:54 13 uur 54. Formule 1 Lewis Hamilton verlengt contract bij Mercedes met 2 jaar

13:52 13 uur 52. Het is een leuke race en we hebben hier veel fans. Vandaag wordt mijn beste kans op een podiumplek. Lando Norris, McLaren. Het is een leuke race en we hebben hier veel fans. Vandaag wordt mijn beste kans op een podiumplek. Lando Norris, McLaren

13:51 13 uur 51. Formule 1 Verstappen is ongenaakbaar op het Oostenrijkse thuiscircuit van zijn werkgever

13:43 13 uur 43. Max Verstappen in een Hamilton-rol. De jarenlange hegemonie van Mercedes en Lewis Hamilton lijkt dit seizoen aan z'n einde te komen. De Red Bull van Max Verstappen domineerde de afgelopen races. De Nederlander wist vorige week zijn voorsprong in de WK-stand uit te breiden naar 18 punten. Dat tot grote frustratie van Mercedes, die het moeilijk hebben tegen de "te sterke" Honda motor in de Red Bull. . Max Verstappen in een Hamilton-rol De jarenlange hegemonie van Mercedes en Lewis Hamilton lijkt dit seizoen aan z'n einde te komen. De Red Bull van Max Verstappen domineerde de afgelopen races.

