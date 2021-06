LIVE: Verstappen speelt polepositie kwijt na foutje in eerste ronde

15:37 15 uur 37. De pitstops spelen een belangrijke rol in deze wedstrijd, zoveel is zeker. . De pitstops spelen een belangrijke rol in deze wedstrijd, zoveel is zeker.

15:32 15 uur 32. 20/53 ronden: Verstappen opnieuw aan de leiding! Ondertussen zet Bottas de beste tijd neer na zijn pitstop. Ook Hamilton zal nu de pit inrijden. Ook bij de Brit maken ze een snelle pitstop, maar bij het buitenrijden komt plots Verstappen aangereden. Verstappen opnieuw aan de leiding! . 20/53 ronden: Verstappen opnieuw aan de leiding! Ondertussen zet Bottas de beste tijd neer na zijn pitstop. Ook Hamilton zal nu de pit inrijden. Ook bij de Brit maken ze een snelle pitstop, maar bij het buitenrijden komt plots Verstappen aangereden. Verstappen opnieuw aan de leiding!

15:31 15 uur 31. Bij McLaren maakt Ricciardo een goede pitstop. Hij wil de jacht openen op de 6e plek van Pierre Gasly. . Bij McLaren maakt Ricciardo een goede pitstop. Hij wil de jacht openen op de 6e plek van Pierre Gasly.

15:29 15 uur 29.

15:26 15 uur 26. Leclerc gaat met zijn Ferrari als eerste binnen en dat na amper 14 ronden. Dat is vroeg! . Leclerc gaat met zijn Ferrari als eerste binnen en dat na amper 14 ronden. Dat is vroeg!

15:25 15 uur 25. Na Ricciardo en Norris snelt ook Vettel Alonso voorbij. De Duitser rijdt nu op plaats 10 en zit dus in de punten voorlopig. . Na Ricciardo en Norris snelt ook Vettel Alonso voorbij. De Duitser rijdt nu op plaats 10 en zit dus in de punten voorlopig.

15:25 15 uur 25.

15:22 15 uur 22. De voorsprong van Hamilton wordt groter op Verstappen. De Nederlander moet ook oppassen voor Bottas achter hem. De duels komen vooral uit de achtergrond, zo staken de McLarens allebei Alonso voorbij. David Naert op radio 1. De voorsprong van Hamilton wordt groter op Verstappen. De Nederlander moet ook oppassen voor Bottas achter hem. De duels komen vooral uit de achtergrond, zo staken de McLarens allebei Alonso voorbij. David Naert op radio 1

15:20 Achteraan het pak raken ploeggenoten Mazepin en Schumacher elkaar lichtjes. 15 uur 20. Achteraan het pak raken ploeggenoten Mazepin en Schumacher elkaar lichtjes.

15:18 15 uur 18. Sergio Perez veilig op plek 4. De Mexicaan rijdt wat eenzaam rond op het circuit. Hij loopt 4 seconden achter op Bottas, maar heeft wel 6 seconden bonus op Sainz. . Sergio Perez veilig op plek 4. De Mexicaan rijdt wat eenzaam rond op het circuit. Hij loopt 4 seconden achter op Bottas, maar heeft wel 6 seconden bonus op Sainz.

15:11 15 uur 11. 8/53 ronden: Hamilton aan de leiding. Virtueel is Lewis Hamilton opnieuw leider in het WK klassement. Na een fout van Verstappen, pakte Hamilton de leiding over. Bottas voert ondertussen de druk op op Verstappen voor plek twee. We horen Hamilton klagen over zijn banden, maar zijn voorsprong vergroot wel op de Nederlander. . 8/53 ronden: Hamilton aan de leiding Virtueel is Lewis Hamilton opnieuw leider in het WK klassement. Na een fout van Verstappen, pakte Hamilton de leiding over. Bottas voert ondertussen de druk op op Verstappen voor plek twee. We horen Hamilton klagen over zijn banden, maar zijn voorsprong vergroot wel op de Nederlander.

15:09 15 uur 09. We merken ook een slechte start op bij Lando Norris in zijn McLaren. Hij zakt weg naar plek 10. . We merken ook een slechte start op bij Lando Norris in zijn McLaren. Hij zakt weg naar plek 10.

15:08 15 uur 08.

15:00 15 uur . Lichten uit! We zijn vertrokken! Max Verstappen is na een fout meteen zijn leidersplaats kwijt aan Hamilton. . Lichten uit! We zijn vertrokken! Max Verstappen is na een fout meteen zijn leidersplaats kwijt aan Hamilton.

14:59 14 uur 59. Start van de formatieronde. Het rustige Zuiden van Frankrijk wordt opgeschrikt door de brullende motoren van de F1-bolides. Er is een kleine kans op regen, maar voorlopig ligt alles er droog bij. . Start van de formatieronde Het rustige Zuiden van Frankrijk wordt opgeschrikt door de brullende motoren van de F1-bolides. Er is een kleine kans op regen, maar voorlopig ligt alles er droog bij.

14:56 14 uur 56. Na Monaco en Bakoe, laten we de straten achter ons en vertoeven we weer op een echt race circuit. In Le Castellet in het Zuiden van Frankrijk maken we ons op voor de GP F1 van Frankrijk. Kan Max Verstappen Mercedes achter zich houden? Of herpakt Lewis Hamilton zich na zijn foutje in Bakoe? . Na Monaco en Bakoe, laten we de straten achter ons en vertoeven we weer op een echt race circuit. In Le Castellet in het Zuiden van Frankrijk maken we ons op voor de GP F1 van Frankrijk. Kan Max Verstappen Mercedes achter zich houden? Of herpakt Lewis Hamilton zich na zijn foutje in Bakoe?

14:53 Het circuit ligt er droog bij, maar grijze wolken hangen in de lucht. Er zou ook een stevige wind staan. 14 uur 53. Het circuit ligt er droog bij, maar grijze wolken hangen in de lucht. Er zou ook een stevige wind staan.

14:43 De fans van Gasly zijn op de afspraak. 14 uur 43. De fans van Gasly zijn op de afspraak

14:34 14 uur 34. Recap van de kwalificaties. Max Verstappen zette de snelste tijd neer op het circuit Paul Ricard. Hij start vandaag dus vanop de pole. Verstappen zal de hete adem van Mercedes in zijn nek voelen tijdens de race, want Lewis Hamilton start op plaats twee en Valtteri Bottas op plaats drie. De ploegmaat van Verstappen, Sergio Perez, neemt de vierde positie in vandaag. Op de derde lijn vinden we Carlos Sainz en Pierre Gasly terug. Naast Gasly zal er nog een Fransman zich willen bewijzen in zijn thuisland, namelijk Esteban Ocon. Hij vertrekt op plaats 11. . Recap van de kwalificaties Max Verstappen zette de snelste tijd neer op het circuit Paul Ricard. Hij start vandaag dus vanop de pole. Verstappen zal de hete adem van Mercedes in zijn nek voelen tijdens de race, want Lewis Hamilton start op plaats twee en Valtteri Bottas op plaats drie. De ploegmaat van Verstappen, Sergio Perez, neemt de vierde positie in vandaag. Op de derde lijn vinden we Carlos Sainz en Pierre Gasly terug. Naast Gasly zal er nog een Fransman zich willen bewijzen in zijn thuisland, namelijk Esteban Ocon. Hij vertrekt op plaats 11.