LIVE: Kan Max Verstappen in Oostenrijk zijn tweede overwinning op rij halen?

15 uur 08. 10/71 ronden: Verstappen soeverein aan de leiding. Verstappen is meteen goed vertrokken. Hamilton klinkt wat bezorgd over zijn banden en moet achtervolgen. Perez zet de derde plaats van Norris wat onder druk. In de achtergrond lijkt Ricciardo een probleem te hebben, verschillende wagens snellen hem voorbij. Hij zakt weg naar plaats 13. 'Low power' meldt Ricciardo, maar dat zou ondertussen opnieuw in orde zijn. .

14 uur 30. Verstappen op de Red Bull Ring. Voor Red Bull is het circuit in Oostenrijk een beetje thuiskomen. Vorig jaar was het wel vooral Mercedes die heer en meester was op de Red Bull Ring. In de GP van Stiermarken was Hamilton de beste, zijn ploeggenoot Bottas snelde in de GP van Oostenrijk naar de overwinning. .