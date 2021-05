IN BEELD: McLaren diept iconische kleuren op in Monaco

13 uur 20. Perez is meteen op dreef in vrije oefenritten. In de eerste vrije oefenritten in Monaco heeft de Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) het snelste rondje neergezet: 1'12"487. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) volgde als 2e (op 0"119), voor Max Verstappen (op 0"161). Pierre Gasly (op 0"442) hield als 4e wereldkampioen Lewis Hamilton (op 0"508) achter zich. .