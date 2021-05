LIVE: Bottas geeft op na geknoei bij Mercedes, Verstappen controleert

15:59 15 uur 59. Formule 1 Pech blijft Charles Leclerc achtervolgen in Monaco: auto raakt niet op tijd klaar

15:59 15 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396465370102444033

15:57 15 uur 57. Verstappen virtueel WK-leider. Verstappen, die een voorsprong van 3,7 seconden heeft op Sainz, kan vandaag een reuzezaak doen in de WK-stand. Hamilton rijdt voorlopig in positie 7, dat maakt Verstappen virtueel de nieuwe leider in de WK-stand. . Verstappen virtueel WK-leider Verstappen, die een voorsprong van 3,7 seconden heeft op Sainz, kan vandaag een reuzezaak doen in de WK-stand. Hamilton rijdt voorlopig in positie 7, dat maakt Verstappen virtueel de nieuwe leider in de WK-stand.

15:56 15 uur 56. Hamilton bijt voorlopig zijn tanden stuk op Gasly. Het verschil is heel klein, maar er is nog tijd. Hij zal nog proberen zoveel mogelijk WK-punten uit de brand te slepen. Sammy Neyrinck op Radio 1. Hamilton bijt voorlopig zijn tanden stuk op Gasly. Het verschil is heel klein, maar er is nog tijd. Hij zal nog proberen zoveel mogelijk WK-punten uit de brand te slepen. Sammy Neyrinck op Radio 1

15:51 15 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396464188617334792

15:49 15 uur 49. 34/78 ronden: Verstappen controleert. Alle bolides zijn ondertussen in de pits gepasseerd. Bij Red Bull liepen de bandenwissels wel gesmeerd, in tegenstelling tot bij Mercedes. Verstappen leidt comfortabel en ook Perez doet het goed op plek 4. Sainz en Norris vervolledigen het virtuele podium. . 34/78 ronden: Verstappen controleert Alle bolides zijn ondertussen in de pits gepasseerd. Bij Red Bull liepen de bandenwissels wel gesmeerd, in tegenstelling tot bij Mercedes. Verstappen leidt comfortabel en ook Perez doet het goed op plek 4. Sainz en Norris vervolledigen het virtuele podium.

15:47 15 uur 47.

15:45 15 uur 45. Exit Bottas, frustratie bij Hamilton. Niet te geloven. Geknoei bij Mercedes dwingt Bottas tot opgave, alweer pech voor de Fin dit seizoen. Ondertussen laat een gefrustreerde Hamilton, die 2 plaatsjes verloor bij zijn pitstop, zijn ongenoegen horen aan zijn team. Het zal er straks gezellig zijn bij de Duitse renstal. . Exit Bottas, frustratie bij Hamilton Niet te geloven. Geknoei bij Mercedes dwingt Bottas tot opgave, alweer pech voor de Fin dit seizoen. Ondertussen laat een gefrustreerde Hamilton, die 2 plaatsjes verloor bij zijn pitstop, zijn ongenoegen horen aan zijn team. Het zal er straks gezellig zijn bij de Duitse renstal.

15:44 15 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396462186747289605

15:43 15 uur 43. Gesukkel bij Bottas! Niet veel na Hamilton rijdt ook Bottas binnen, die al even snelheid aan het verliezen was. Het probleem bleek bij zijn voorwiel te zitten. De techniekers bij Mercedes doen er tergend lang over om het euvel op te lossen. Weg podium voor Bottas, dat kunnen we nu al zeggen. . Gesukkel bij Bottas! Niet veel na Hamilton rijdt ook Bottas binnen, die al even snelheid aan het verliezen was. Het probleem bleek bij zijn voorwiel te zitten. De techniekers bij Mercedes doen er tergend lang over om het euvel op te lossen. Weg podium voor Bottas, dat kunnen we nu al zeggen.

15:40 15 uur 40. Hamilton in de pits. Na 29 ronden rijdt Lewis Hamilton binnen. De wereldkampioen wisselt naar de "hard"-banden. Voorlopig was het aanklampen voor de Brit, kan hij nog wat plaatjes opschuiven? . Hamilton in de pits Na 29 ronden rijdt Lewis Hamilton binnen. De wereldkampioen wisselt naar de "hard"-banden. Voorlopig was het aanklampen voor de Brit, kan hij nog wat plaatjes opschuiven?

15:38 15 uur 38.

15:36 15 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396459946087227398

15:35 15 uur 35. Bottas verliest terrein. We zijn nog niet halfweg, maar Verstappen lijkt nu al zegerijp. Bottas meldt zijn team dat zijn banden wat grip verliezen, zijn achterstand op Verstappen bedraagt al meer dan 5 seconden. Sainz, die Bottas op de hielen zit, ruikt bloed, maar ook Norris zit niet al te ver. . Bottas verliest terrein We zijn nog niet halfweg, maar Verstappen lijkt nu al zegerijp. Bottas meldt zijn team dat zijn banden wat grip verliezen, zijn achterstand op Verstappen bedraagt al meer dan 5 seconden. Sainz, die Bottas op de hielen zit, ruikt bloed, maar ook Norris zit niet al te ver.

15:29 15 uur 29. 20/78 ronden: Verstappen loopt zoetjesaan uit. De verschillen zijn zeker nog niet aanzienlijk, maar Verstappen loopt na 20 ronden toch een klein beetje uit op Bottas. Het verschil tussen de twee bedraagt ondertussen al 2,7 seconden. Sainz blijft het kopduo nog ietwat binnen schot houden, zijn achterstand op Bottas bedraagt een dikke 4 seconden. Hamilton rijdt in 6e positie, maar de top 5 lijkt nu al weg. . 20/78 ronden: Verstappen loopt zoetjesaan uit De verschillen zijn zeker nog niet aanzienlijk, maar Verstappen loopt na 20 ronden toch een klein beetje uit op Bottas. Het verschil tussen de twee bedraagt ondertussen al 2,7 seconden. Sainz blijft het kopduo nog ietwat binnen schot houden, zijn achterstand op Bottas bedraagt een dikke 4 seconden. Hamilton rijdt in 6e positie, maar de top 5 lijkt nu al weg.

15:29 15 uur 29.

15:27 Niet mis te verstane aanmoedigingen vanuit het kamp van Mercedes voor Bottas. 15 uur 27. Niet mis te verstane aanmoedigingen vanuit het kamp van Mercedes voor Bottas. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396457559746359297

15:23 De kloof tussen Verstappen en Bottas is nagenoeg ongewijzigd. 15 uur 23. De kloof tussen Verstappen en Bottas is nagenoeg ongewijzigd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396456694310391811

15:21 15 uur 21. Sainz voor de eer van Ferrari. Na het forfait van Leclerc rust de hoop van Ferrari op de schouders van Carlos Sainz. De Spanjaard deed het gisteren uitstekend en vertrok vandaag vanop de 3e positie. Voorlopig heeft eerste achtervolger Norris nog niet echt aangedrongen bij Sainz. . Sainz voor de eer van Ferrari Na het forfait van Leclerc rust de hoop van Ferrari op de schouders van Carlos Sainz. De Spanjaard deed het gisteren uitstekend en vertrok vandaag vanop de 3e positie. Voorlopig heeft eerste achtervolger Norris nog niet echt aangedrongen bij Sainz.