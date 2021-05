13:35

13 uur 35. Leclerc kan starten vanaf de pole. Charles Leclerc kan vanmiddag om 15u zoals voorzien starten vanuit polepositie. Zijn team Ferrari slaagde erin de schade aan zijn bolide te herstellen zonder de versnellingsbak te wisselen. De Monegask reed gisteren de snelste kwalificatietijd in zijn thuiswedstrijd, maar beschadigde zijn Ferrari in de slotseconden van de sessie. Uiteindelijk kon het Italiaanse team het probleem oplossen zonder de versnellingsbak te moeten veranderen. Anders zou de thuisrijder een gridstraf hebben gekregen. De startgrid is heel belangrijk in Monaco, waar het lastig passeren is op het stratencircuit. .