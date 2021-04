Snelt Hamilton in Imola naar 2 op 2, of steekt Red Bull er een stokje voor?

In Imola vinden de piloten een ouderwets "high-speed" circuit, met de bloedsnelle Villeneuve-chicane en een hoop blinde snelle bochten. Al vele duels werden er uitgevochten, al is het circuit ook bekend van het dramatische raceweekend in 1994, waarbij Roland Ratzenberger en drievoudig F1-wereldkampioen Ayrton Senna om het leven kwamen.

De F1-coureurs zullen hun beste stuurmanskunsten moeten bovenhalen vandaag. Het weer heeft op het smalle circuit in Imola immers voor aartsmoeilijke omstandigheden gezorgd. Een deel van het parcours ligt er erg nat bij, terwijl andere delen er dan weer droog bijleggen. De bandenkeuze wordt cruciaal, zoveel is zeker.

14 uur 20. Hoe verliepen de kwalificaties? Wereldkampioen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull Racing) kozen er als enige voor om op de medium band te starten. De snelste tijd was in Q2 dus niet voor één van de topfavorieten. Sergio Perez (Red Bull Racing) profiteerde ervan door op de zachte compound de snelste tijd neer te zetten. De Mexicaan duwde nog net Lando Norris (McLaren) naar de 2e plek. Ex-wereldkampioenen Fernando Alonso (Alpine) en Sebastian Vettel (Aston Martin) vielen af. Ook Carlos Sainz (Ferrari) haalde verrassend genoeg geen tijd in de top 10. In Q3 liet Hamilton meteen zien dat hij niet voor de tweede keer op rij naast de pole wou grijpen. De Brit klokte meteen een toptijd af, niemand zou er nog over geraken. Max Verstappen leek lange tijd de dichtste belager te worden, maar in het slot ging ploegmaat Sergio Perez nog voorbij de Nederlander naar plek 2. .