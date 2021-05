LIVE F1: Verstappen neemt Bottas te grazen bij pitstop en jaagt op Hamilton

Bij Bottas was er een probleem met de uitlaat, maar het is blijkbaar opgelost. De Fin rijdt nu weer sneller rond dan Verstappen.

Heeft Bottas een probleem? Plots verliest hij meer dan een seconde per ronde op Verstappen.

17 uur 19. De gezichten in de garages van Alpine zullen een glimlach vertonen, want met Ocon (7e) en Alonso (9e) rijden allebei in de punten. .