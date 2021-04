LIVE: Brokken in Imola (ook voor Hamilton), race hervat na pauze

16:51 16 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1383795004791943171

16:49 16 uur 49. Hamilton heeft podium in het vizier. Hamilton heeft ondertussen ook Sainz opgerold. Enkel nog Norris en Sainz rijden voor hem op korte afstand, het podium ligt dus voor het grijpen voor de wereldkampioen.

16:44 16 uur 44. Krijgen we straks jongste podium ooit? Als Verstappen, Norris en Leclerc straks het podium bezetten, dan zou dat het jongste ooit zijn. Een opvallende statistiek, die deze nu al spektakelrijke race nog wat zou inkleuren.

16:42 16 uur 42. Nog 20 ronden. De situatie met nog 20 ronden te gaan: Verstappen leidt comfortabel voor Norris en Leclerc. Sainz ligt voorlopig in positie vier, maar Hamilton ligt op de loer.

16:39 16 uur 39. Verstappen rijdt aan de leiding.

16:38 16 uur 38. Hamilton onder stoom. Nadat hij daarnet al Stroll oprolde, neemt Hamilton nu ook de maat van Ricciardo. De wereldkampioen is ondertussen al opgeschoven naar plek 5, zit het podium er nog in?

16:36 16 uur 36. Ook Hamilton voelt dat er nog iets te rapen valt. Met een kwiek manioeuvre stuurt hij zijn Mercedes naar plaats 6.

16:34 16 uur 34. Foutje Perez. Het circuit ligt zeker niet overal droog. Perez ondervindt het aan den lijve en glijdt weg in een bocht. De Mexicaan wordt zo opnieuw teruggeslagen.

16:33 16 uur 33. Voor Tsunoda is het niet zijn beste weekend. De Japanner moest als allerlaatste van start gaan na heel wat perikelen in de kwalificaties en rijdt zijn AlphaTauri nu ook nog het grind in. Hij kan wel verder rijden.

16:29 16 uur 29. Norris met kanonstart. Norris draait de gashendel meteen vollenbak open en snelt met zijn McLaren voorbij Leclerc naar plek 2. Knap van de jonge Brit!

16:27 16 uur 27. Ze zijn opnieuw weg! De safety car verdwijnt, krijgen we meteen enkele verschuivingen te zien?

16:25 16 uur 25. Achter de safety car zijn alle wagens opnieuw het circuit op. Binnen enkele ogenblikken kan de strijd weer losbarsten.

16:16 16 uur 16. De race zal om 16u25 hervatten. Zo heeft u nog even tijd om een sanitaire stop in te lassen of een vieruurtje te verorberen.

16:06 16 uur 06. Round-up na eerste wedstrijdhelft. Nu de wedstrijd stil ligt door de opruimwerken na de crash van Bottas en Russell hebben we even tijd om te recapituleren. De wedstrijd begon met een knap manoeuvre van Verstappen, die vanuit derde positie meteen leider Hamilton te grazen nam. Beide heren leken er één tegen één duel van te gaan maken. De verwachte wissels naar de medium slicks, gezien het opdrogende parcours, kwam er vervolgens bij beide tenoren in ronde 28 en 29, al mocht het voor Hamilton niet baten. De Brit ging in ronde 31 van de baan en werd teruggeslagen. Achter de grote twee moest Perez, die vanop positie 2 mocht starten, als snel wat pech overwinnen, maar de Mexicaan knokte zich terug. Hij strijdt met de Ferrari van Leclerc om plaats 3.

