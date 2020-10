LIVE: Steekt Hamilton Schumacher voorbij met 92e GP-zege in Portugal?

14:43 14 uur 43. Opnieuw regen? Daniel Ricciardo krijgt weer wat regendruppels op het vizier van zijn helm. Voor regenbanden is het nog te vroeg, maar krijgen we weer wat verrassingen zoals in het begin van de race? . Opnieuw regen? Daniel Ricciardo krijgt weer wat regendruppels op het vizier van zijn helm. Voor regenbanden is het nog te vroeg, maar krijgen we weer wat verrassingen zoals in het begin van de race?

14:42 14 uur 42. Na wat zwoegen heeft Gasly Carlos Sainz ingehaald. De Fransman rijdt nu op de vijfde plek rond. Hamilton, Bottas, Verstappen en Leclerc liggen nog voor hem.

14:41 14 uur 41. Hamilton leidt! Na 20 ronden heeft Lewis Hamilton de orde hersteld. De Brit neemt ploegmaat Valtteri Bottas te grazen en mag weer dromen van zijn 92e GP-zege.

14:39 14 uur 39. Roekeloze Stroll. Lance Stroll pakt uit met een gewaagd inhaalmanoeuvre aan de buitenkant bij Norris. De Canadees tikt de Brit aan en beschadigt zijn voorvleugel. Dat wordt een pitstop.

14:38 14 uur 38. Gasly maakt indruk. Pierre Gasly is zowat de enige rijder die goed gebruikmaakt van zijn zachte banden. De Fransman schuift op en probeert nu ook Sainz te grazen te nemen op de 5e plek.

14:36 14 uur 36. Top 10. 1. Bottas; 2. Hamilton; 3. Verstappen; 4. Leclerc; 5. Sainz; 6. Gasly; 7. Norris; 8. Stroll; 9. Ocon; 10. Albon.

14:35 14 uur 35. Snelste ronde voor Hamilton. Lewis Hamilton klaagt wel over zijn banden, maar pitst toch langzaam aan de voorsprong van Bottas. Met de snelste ronde nadert hij tot op 1"918.

14:34 Max Verstappen is niet de enige die klaagt over de staat van zijn banden. Ook wereldkampioen Lewis Hamilton doet zijn beklag bij de pitmuur. 14 uur 34.

14:32 14 uur 32. Geen schokeffect bij Haas. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zijn niet geprikkeld door de stopzetting van hun contract. De Haas-rijders bollen anoniem op de 16 en 17e plek rond.

14:31 14 uur 31. Bottas 2 seconden voor. Valtteri Bottas geniet van de ruimte vooraan. De Fin heeft nu al 2 seconden voorsprong op Hamilton en probeert nog wat meer ademruimte te krijgen.

14:30 14 uur 30. Leclerc duwt door in zijn jacht op Carlos Sainz. De toekomstige ploegmaats bij Ferrari kunnen al een eerste keer de krachten meten. De vuurrode bolide van de Monegask wipt naar de 4e plek.

14:28 14 uur 28. De stevige bochten eisen al hun tol. Max Verstappen klaagt al over de staat van zijn zachte banden. Zijn de Mercedes-rijders dan toch in het voordeel met hun medium-banden?

14:27 14 uur 27. Mijn voorste linkerband zal het niet lang volhouden. Max Verstappen.

14:26 14 uur 26. Korte situatieschets. Na een woelige start even de situatie oplijsten. Valtteri Bottas rijdt aan de leiding in Portugal en rijdt wat weg van ploegmaat Lewis Hamilton. Max Verstappen was even wat weggezakt in het veld, maar rijdt op de 3e plek rond. Sainz, die even aan de leiding reed, voelt de hete adem van Charles Leclerc in de nek.

14:24 14 uur 24. De waardeverhoudingen worden wat meer gerespecteerd op het droge circuit. Verstappen schuift mee in de slipstream van Hamilton naar de 3e plek. Sainz en Norris vervolledigen de top 5.

14:23 14 uur 23. Hamilton schuift op. Lewis Hamilton heeft ook niet lang achter Carlos Sainz moeten vertoeven. De WK-leider knalt de McLaren voorbij en rijdt nu 1.706 seconden achter ploegmaat Bottas.

14:22 14 uur 22.

14:22 14 uur 22. Circuit droogt op. Lang heeft het niet gedruppeld boven het Portugese circuit. Het asfalt droogt op en meteen is Carlos Sainz zijn voordeel kwijt. Valtteri Bottas zet weer de vertrouwde Mercedes op de eerste plek.

14:21 14 uur 21. Verstappen voorbij Norris. Na twee rondjes op de achtervleugel van de McLaren van Norris te kijken is Verstappen er voorbij. De Nederlander zal een andere start voor ogen hebben gehad, maar kan nu weer de kloof met de Mercedes-bolides dichten.

14:19 14 uur 19. Hamilton lijkt zijn mediumbanden eindelijk wat op temperatuur te hebben en opent de jacht op ploegmaat Bottas. De polesitter wil niet lang op de 3e plek rondrijden.

14:18 14 uur 18. De beste start staat voorlopig op naam van Kimi Raikkonen. De Finse ex-wereldkampioen heeft de 6e plek te pakken. Hij is vertrokken als 16e!

14:17 14 uur 17. Verstappen heeft niet veel last ondervonden van de aanrijding, maar rijdt voorlopig wel op de 5e plaats. Ook Norris is de Nederlander voorbij. McLaren op de 1e en 4e plek: wie had dat voorspeld op voorhand?

14:16 14 uur 16. Ijspiste. Lang hebben we niet moeten wachten op regen in Portugal. De F1-wagens glijden over het circuit. Sainz profiteert van zijn zachte banden - met meer grip - en knalt zowaar naar de leiding. Bottas en Hamilton rijden plots op de 2e en 3e plek.

14:15 14 uur 15. Nattigheid? Er liggen al wat regendruppels op het circuit en we krijgen meteen chaos. Hamilton laat zich verrassen. Bottas en Sainz vliegen de wereldkampioen voorbij.

14:15 14 uur 15. Perez aangetikt. Max Verstappen wordt verrast door een inhaalmanoeuvre van Bottas. De Nederlander wil meteen wraak nemen, maar duwt Perez van het circuit.

14:14 14 uur 14. Start. De vijf rode lichten gaan uit in Portimao. Hamilton komt goede de eerste bocht door. Verstappen en Bottas bikkelen stevig om de tweede plek.

14:11 14 uur 11. Formatieronde. De formatieronde is wel heel belangrijk op de Algarve, want door de koele temperaturen is het van cruciaal belang om de banden goed op te warmen. Zeker omdat Pirelli zijn hardste bandensoort uit de garage heeft gehaald, met weinig grip dus.

14:06 14 uur 06. Uitkijken naar de eerste bocht. Kan Lewis Hamilton zijn zenuwen onder controle houden? Vooral in de eerste bocht zal de Brit moeten opletten, want na een stevige duik naar beneden moet hij als eerste rechts opdraaien. Kan Bottas er langs de buitenkant voorbij?

14:00 14 uur .

14:00 14 uur . Max Verstappen heeft al een overwinning in Silverstone op zijn naam dit seizoen, maar de Nederlander is heel ambitieus. In Portugal vindt hij misschien wel een circuit op maat: met drie trage en een stuk of zes gemiddelde bochten speelt downforce een belangrijke rol. En laat dat net een troef van de Red Bull-bolide zijn.

13:58 13 uur 58.

13:57 13 uur 57. Regenspektakel? De F1-rijders hadden tijdens de kwalificaties al de nodige moeite om hun banden op temperatuur te houden. Vandaag is het kwik nog wat gezakt in Portimao. Bovendien geeft de weerradar 40 procent kans op neerslag aan. Met een wolkbreuk kan het gloednieuwe Portugese asfalt veranderen in een ijspiste.

13:52 13 uur 52. Wisselen Verstappen en Hamilton van bolide? Volgens Max Verstappen heeft de reglementswijziging weinig veranderd aan de waardeverhoudingen tussen de bolides. Aan het stuur van een Mercedes denkt de Nederlander nog een pak beter te kunnen doen. Mercedes kon de openheid van Verstappen wel smaken. "Bel ons eens als je wilt testen", grapte de Duitse renstal op Twitter bij de aankondiging van de seizoenstesten.

13:49 13 uur 49.

13:47 13 uur 47. Hamilton gaat door in 2021. Lewis Hamilton is goed op weg om Michael Schumacher te evenaren met een 7e wereldtitel. Maar de Brit heeft waarschijnlijk al een 8e titel in zijn achterhoofd. Zijn contract loopt op het einde van het seizoen af. Maar aan stoppen denkt hij nog niet. "Ik denk niet dat ik mijn piek heb bereikt", verklaarde Hamilton. "Ik wil blijven racen maar ik weet niet hoelang het nog zal duren." "Het zal zeker geen lange tijd zijn voor ik stop. Dit is een periode waarin ik langzaamaan moet uitmaken wat de toekomst inhoudt. Het ziet er goed uit, wat ik ook beslis te doen, maar het moet ook aangepast zijn aan de tijdsgeest, aan mijn waarden, en moet overeenstemmen met wat het team van plan is te doen."

13:44 13 uur 44.

13:44 13 uur 44. Hamilton opnieuw op pole. Lewis Hamilton heeft zichzelf een mooi voordeel bezorgd voor de start in Portugal. Met de polepositie kan hij als eerste de bocht induiken op de autodromo internacional do Algarve. Kunnen Valtteri Bottas (2e) en Max Verstappen (3e) zijn recordjacht dwarsbomen?