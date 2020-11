LIVE: Mercedes mikt op alltime record in GP F1 Emilia-Romagna

14:09 14 uur 09. Verstappen passeert Bottas. De handen gaan op elkaar in de Red Bull-box. Bottas ging even in het zand en Verstappen was er als de kippen bij om dat foutje uit te buiten. Hijzelf - op de teamradio - en de mecaniciens zijn dolblij. Hij moet het wel nog 20 ronden volhouden. . Verstappen passeert Bottas De handen gaan op elkaar in de Red Bull-box. Bottas ging even in het zand en Verstappen was er als de kippen bij om dat foutje uit te buiten. Hijzelf - op de teamradio - en de mecaniciens zijn dolblij. Hij moet het wel nog 20 ronden volhouden.

14:06 14 uur 06. Dramatische stop voor Vettel/Ferrari. Sebastian Vettel heeft 40 ronden zijn uiterste best gedaan om voorsprong te nemen, maar dan wordt dat tenietgedaan door een slechte pitstop van 13"1 seconden. Het rechtervoorwiel raakte niet vast. De Duitser komt met zijn Ferrari op de 14e plek terecht, terwijl dat de 10e had moeten zijn. Het doel was WK-punten, maar dat lijkt nu weer ver weg. Het is niet de 1e keer dat Ferrari een pitstop verknoeit, de Duitser zal vloeken. . Dramatische stop voor Vettel/Ferrari Sebastian Vettel heeft 40 ronden zijn uiterste best gedaan om voorsprong te nemen, maar dan wordt dat tenietgedaan door een slechte pitstop van 13"1 seconden. Het rechtervoorwiel raakte niet vast. De Duitser komt met zijn Ferrari op de 14e plek terecht, terwijl dat de 10e had moeten zijn. Het doel was WK-punten, maar dat lijkt nu weer ver weg. Het is niet de 1e keer dat Ferrari een pitstop verknoeit, de Duitser zal vloeken.

14:04 14 uur 04. Vettel en Räikkönen rijden op 4 en 5. Maar de Duitser en de Fin rijden nog altijd rond op hun mediumbanden. We zitten in ronde 40 van 63. . Vettel en Räikkönen rijden op 4 en 5 Maar de Duitser en de Fin rijden nog altijd rond op hun mediumbanden. We zitten in ronde 40 van 63.

14:03 14 uur 03. Bottas' auto beschadigd. Valtteri Bottas krijgt vanuit de teamradio te horen dat zijn vloer lichtjes beschadigd is door wat afval - mogelijk van Magnussen in het begin - op het circuit. Daardoor is hij niet zo snel als Hamilton en kan Verstappen ook dicht bij hem blijven. . Bottas' auto beschadigd Valtteri Bottas krijgt vanuit de teamradio te horen dat zijn vloer lichtjes beschadigd is door wat afval - mogelijk van Magnussen in het begin - op het circuit. Daardoor is hij niet zo snel als Hamilton en kan Verstappen ook dicht bij hem blijven.

13:56 13 uur 56. Verstappen even buiten de baan. In zijn drang om de 2 Mercedessen uit elkaar te spelen gaat Verstappen even enkele meters buiten de baan. Als Hamilton en Bottas op 1 en 2 eindigen, dan is de 7e constructeurstitel op een rij een feit en dat is meteen ook een record. Mercedes ligt nu op gelijke hoogte met Ferrari in 1999-2004. . Verstappen even buiten de baan In zijn drang om de 2 Mercedessen uit elkaar te spelen gaat Verstappen even enkele meters buiten de baan. Als Hamilton en Bottas op 1 en 2 eindigen, dan is de 7e constructeurstitel op een rij een feit en dat is meteen ook een record.

13:54 13 uur 54. Virtual Safety Car geeft Hamilton cadeautje. Net op het moment dat Hamilton wil pitten - en hij misschien net voor of achter Bottas zou komen - is er een Virtual Safety Car voor het incident met Ocon. Iedereen moet vertragen, een cadeau voor Hamilton, die met 5 seconden voorsprong op Bottas en Verstappen weer op het circuit komt. Zonder ongelukken wint Hamilton deze race. . Virtual Safety Car geeft Hamilton cadeautje Net op het moment dat Hamilton wil pitten - en hij misschien net voor of achter Bottas zou komen - is er een Virtual Safety Car voor het incident met Ocon. Iedereen moet vertragen, een cadeau voor Hamilton, die met 5 seconden voorsprong op Bottas en Verstappen weer op het circuit komt. Zonder ongelukken wint Hamilton deze race.

13:52 13 uur 52. Hamilton blijft scheuren. 1'17"502, het gaat nog harder bij Lewis Hamilton. Die heeft 28"4 voor op Bottas en nog 1,5" meer op Verstappen. . Hamilton blijft scheuren 1'17"502, het gaat nog harder bij Lewis Hamilton. Die heeft 28"4 voor op Bottas en nog 1,5" meer op Verstappen.

13:51 13 uur 51. Ocon valt uit. Esteban Ocon moet zijn Renault in het gras zetten, er komt rook uit zijn bolide. . Ocon valt uit Esteban Ocon moet zijn Renault in het gras zetten, er komt rook uit zijn bolide.

13:49 13 uur 49. Leclerc passeert Magnussen in Tosa-bocht. De Ferrari voert een knap inhaalmanoeuvre uit op een circuit waar niet veel plaats is om te passeren. Leclerc gaat fraai buitenom bij Magnussen in de Tosa-bocht. . Leclerc passeert Magnussen in Tosa-bocht De Ferrari voert een knap inhaalmanoeuvre uit op een circuit waar niet veel plaats is om te passeren. Leclerc gaat fraai buitenom bij Magnussen in de Tosa-bocht.

13:46 13 uur 46. Mercedes rekent voor pit van Hamilton. Met 26"4 seconden voorsprong maken ze zich bij Mercedes klaar voor de pit van Hamilton, volstaat dat om net voor Bottas uit te komen? Verstappen ligt op 27"7, die zou achter de 2 Mercedessen blijven. Vanuit de teamradio krijgt Hamilton plots de boodschap om nog te proberen 10 ronden vol te houden... Beetje rare situatie. . Mercedes rekent voor pit van Hamilton Met 26"4 seconden voorsprong maken ze zich bij Mercedes klaar voor de pit van Hamilton, volstaat dat om net voor Bottas uit te komen? Verstappen ligt op 27"7, die zou achter de 2 Mercedessen blijven.



13:44 13 uur 44. 1'17"830. Een ronde verder pitst de WK-leider nog een halve seconde van zijn snelste tijd: 1'17"830. Hij is zo bijna 1 seconde sneller dan Verstappen. Dit speelt allemaal in het voordeel van de Brit. Verstappen klaagt over een traag opladende DRS-batterij. . 1'17"830 Een ronde verder pitst de WK-leider nog een halve seconde van zijn snelste tijd: 1'17"830. Hij is zo bijna 1 seconde sneller dan Verstappen. Dit speelt allemaal in het voordeel van de Brit. Verstappen klaagt over een traag opladende DRS-batterij.

13:41 13 uur 41. Hamilton maakt snelheid. Ondanks zijn slijtende banden rijdt Hamilton toch weer een snelste ronde: 1'18"367. Dat had hij ook aangekondigd op de teamradio. Hij moet afstand nemen van Verstappen voor hij binnenkomt. . Hamilton maakt snelheid Ondanks zijn slijtende banden rijdt Hamilton toch weer een snelste ronde: 1'18"367. Dat had hij ook aangekondigd op de teamradio. Hij moet afstand nemen van Verstappen voor hij binnenkomt.

13:39 13 uur 39. Bottas pit ook, Hamilton leider. Lewis Hamilton is de leider in de race, omdat teammaat Bottas ook pit. De Fin komt net voor Verstappen weer het circuit op. Hamilton leidt met 23 seconden voor Bottas, Verstappen volgt op 1,1 seconde. De Nederlander kan net niet DRS'en. Hamilton moet met zijn mediums wel nog binnenkomen natuurlijk. . Bottas pit ook, Hamilton leider Lewis Hamilton is de leider in de race, omdat teammaat Bottas ook pit. De Fin komt net voor Verstappen weer het circuit op. Hamilton leidt met 23 seconden voor Bottas, Verstappen volgt op 1,1 seconde. De Nederlander kan net niet DRS'en. Hamilton moet met zijn mediums wel nog binnenkomen natuurlijk.

13:38 13 uur 38. Verstappen komt als 1e van top 3 binnen. Verstappen laat zijn mediumbanden vervangen door harde banden. In de 18e ronde lijkt dat vrij snel. . Verstappen komt als 1e van top 3 binnen Verstappen laat zijn mediumbanden vervangen door harde banden. In de 18e ronde lijkt dat vrij snel.

13:37 13 uur 37. Kvijat raakt Albon. In de strijd om plaats 12 raakt Kvijat voorganger Albon, gelukkig zonder erg. Niet bij Albon (geen lekke band) en niet bij Kvijat (voorvleugel). . Kvijat raakt Albon In de strijd om plaats 12 raakt Kvijat voorganger Albon, gelukkig zonder erg. Niet bij Albon (geen lekke band) en niet bij Kvijat (voorvleugel).

13:34 13 uur 34. Situatie vooraan. Bottas leidt met 2,5 seconde op Verstappen, die 1,5 seconde voor Hamilton rijdt. Sainz volgt als vierde op bijna een halve minuut van de WK-leider. . Situatie vooraan Bottas leidt met 2,5 seconde op Verstappen, die 1,5 seconde voor Hamilton rijdt. Sainz volgt als vierde op bijna een halve minuut van de WK-leider.



13:33 13 uur 33. Leclerc blokkeert. Op zijn verse banden probeert Leclerc Ricciardo aan te vallen, maar het gaat te hard en de Monegask moet vol in de remmen. . Leclerc blokkeert Op zijn verse banden probeert Leclerc Ricciardo aan te vallen, maar het gaat te hard en de Monegask moet vol in de remmen.

13:30 13 uur 30. Zachte banden raken snel op. We zien een boel auto's nu al pitten met de zachte band. Die lijkt minder lang mee te gaan dan gedacht. Leclerc liet op zijn Ferrari alvast harde banden steken. Gaat hij daarmee door tot het einde? . Zachte banden raken snel op We zien een boel auto's nu al pitten met de zachte band. Die lijkt minder lang mee te gaan dan gedacht. Leclerc liet op zijn Ferrari alvast harde banden steken. Gaat hij daarmee door tot het einde?

13:29 13 uur 29. De rechtervoorkant voelt niet oké. Lewis Hamilton op teamradio. De rechtervoorkant voelt niet oké. Lewis Hamilton op teamradio

13:25 13 uur 25. Gasly moet opgeven: "Terminaal probleem bij auto". Onheilspellend nieuws op de radio bij Gasly. De Fransman wordt naar de box geroepen, "door een terminaal probleem bij de auto". Einde race. Een flinke streep door de rekening van AlphaTauri, dat voor eigen volk racet. . Gasly moet opgeven: "Terminaal probleem bij auto" Onheilspellend nieuws op de radio bij Gasly. De Fransman wordt naar de box geroepen, "door een terminaal probleem bij de auto". Einde race. Een flinke streep door de rekening van AlphaTauri, dat voor eigen volk racet.

13:21 13 uur 21. Het is ongelooflijk moeilijk om hier iemand te volgen. Lewis Hamilton op teamradio. Het is ongelooflijk moeilijk om hier iemand te volgen. Lewis Hamilton op teamradio

13:20 13 uur 20. Dezelfde top 3. Het verhaal van het seizoen wordt ook in Imola geschreven. Dezelfde 3 rijden een stuk voor de rest uit. De volgorde deze keer: Bottas, Verstappen en Hamilton. Verstappen volgt op 1,5 seconde van de Fin, Hamilton ligt even ver achter de Nederlander. De 3 rijden rond op mediumbanden. Ricciardo ligt in 4e positie, maar de Australiër van Renault doet dat al op bijna 10 seconden. . Dezelfde top 3 Het verhaal van het seizoen wordt ook in Imola geschreven. Dezelfde 3 rijden een stuk voor de rest uit. De volgorde deze keer: Bottas, Verstappen en Hamilton. Verstappen volgt op 1,5 seconde van de Fin, Hamilton ligt even ver achter de Nederlander. De 3 rijden rond op mediumbanden.



13:17 13 uur 17. Giovinazzi doet Räikkönen na bij start, van 20 naar 14. Er is geen publiek in Imola, verboden door corona, maar anders had de Italiaan Giovinazzi de tifosi zeker wild gemaakt. Hij stuurde zijn Alfa Romeo bij de start van 20 naar 14. Vorige week in Portugal ging Räikkönen bij de start van P16 naar P6. . Giovinazzi doet Räikkönen na bij start, van 20 naar 14 Er is geen publiek in Imola, verboden door corona, maar anders had de Italiaan Giovinazzi de tifosi zeker wild gemaakt. Hij stuurde zijn Alfa Romeo bij de start van 20 naar 14.

13:14 13 uur 14. Start zonder incidenten. De start van de 13e GP van het jaar verloopt zonder grote incidenten, alleen de Deen Kevin Magnussen zien we in het achterveld even buiten het circuit belanden. Lance Stroll moet wel binnen voor een nieuwe voorvleugel, de Canadees kreeg een tikje in de 1e ronde. . Start zonder incidenten De start van de 13e GP van het jaar verloopt zonder grote incidenten, alleen de Deen Kevin Magnussen zien we in het achterveld even buiten het circuit belanden.



13:13 13 uur 13. Hamilton slecht weg. Bottas verzilvert zijn pole, Verstappen glipt naar twee, omdat Hamilton niet goed weg is. De Brit houdt Gasly op, die Ricciardo ziet passeren. . Hamilton slecht weg Bottas verzilvert zijn pole, Verstappen glipt naar twee, omdat Hamilton niet goed weg is. De Brit houdt Gasly op, die Ricciardo ziet passeren.

15:37 15 uur 37. Lege tribunes. De Grote Prijs van Emilia-Romagna moet achter gesloten deuren plaatsvinden. Vooraf hadden de organisatoren toestemming gekregen om 13.000 tickets te koop aan te bieden, maar ook zij ontsnappen niet aan de strenge coronamaatregelen die onlangs door de Italiaanse overheid werden afgekondigd. Tevergeefs werd er nog gezocht naar een oplossing voor de GP. . Lege tribunes De Grote Prijs van Emilia-Romagna moet achter gesloten deuren plaatsvinden. Vooraf hadden de organisatoren toestemming gekregen om 13.000 tickets te koop aan te bieden, maar ook zij ontsnappen niet aan de strenge coronamaatregelen die onlangs door de Italiaanse overheid werden afgekondigd. Tevergeefs werd er nog gezocht naar een oplossing voor de GP.

